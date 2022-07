A vocação esportiva da Praça Ricardo Leônidas Ribas

A quadra de basquete da Praça Ricardo Leônidas Ribas é o único espaço público destinado ao esporte (desta modalidade) e não oferece condições adequadas para os treinos. Mesmo assim, foi nesta quadra que Augusto Backes desenvolveu o gosto pelos arremessos e hoje compõe a categoria de base do Clube Atlético Ubirajá, também conhecido como Bira, que é um clube brasileiro de basquete, sediado na cidade de Lajeado, no estado do Rio Grande do Sul.

Augusto Backes sempre gostou da prática esportiva, jogava futsal, mas durante a pandemia teve que parar e passou a usar a praça diariamente para treinar o seus arremessos de basquete, prática que contribuiu para passar nas eliminatórias e integrar as categorias de base do time de Lajeado.

“De 2019 até 2021 treinei todos os dias aqui nesta praça, de uma ou duas horas por dia, ganhei paixão pelo esporte e isso me ajudou a passar nas eliminatórias para treinar no Ubirajá de Lajeado, estou morando lá, ganhei casa, bolsa de estudo para integrar a categoria de base. Agora estou em férias e hoje vim treinar na quadra da praça” contou Augusto.

A irregularidade do piso, a má qualidade da tabela e a falta de um aro no melhor lado da quadra, são fatores de desmotivação. Augusto contabiliza que existam, pelo menos, 200 pessoas que são adeptas ao basquete em Santo Ângelo e reconhece que a falta de conservação e o vandalismo criam empecilhos para a prática esportiva na praça, inclusive das crianças, que além de tudo, se sentem intimidadas pelos adultos.

Neste espaço urbano ainda existem outras quadras, entre elas uma quadra de futebol de areia, que na tarde de segunda-feira, dia 18, tinha água empossada. Mesmo com todos os problemas de má conservação e infraestrutura inadequada, a Praça Ricardo Leônidas Ribas demonstra vocação para o esporte e atualmente é o maior complexo esportivo público aberto a população. Ao que tudo indica os moradores ainda percebem e valorizam as quadras da praça, tendo em vista que usam o espaço para a prática esportiva.