Engenheiros e arquitetos lançam revista que celebra os 45 anos da SENASA

A Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santo Ângelo (SENASA) lança a revista comemorativa de 45 anos de atuação regional com um coquetel para convidados. O Evento foi realizado na noite de quarta-feira, dia 20, no Salão Panorâmico do Clube Gaúcho. A diretoria da entidade recepcionou a todos, inclusive Emerson Silva – assessor parlamentar da Presidente do CREA-RS, Engenheira Ambiental Nanci Walter

A presidente da Senasa Engª Civil Sandra Testa, agradeceu a presença de companheiros de longa data, inclusive associados que participaram da fundação da entidade. Sua fala foi de incentivo a participação e colocou-se a disposição para ouvir as demandas e expectativas de engenheiros e arquitetos em relação ao trabalho da entidade, que já completa 45 anos.

O assessor Emerson Silva ao falar da presidente do CREA-RS Nanci Walter, primeira mulher a ocupar o cargo máximo da entidade, foi muito aplaudido pelos pares. No clima de celebração trouxe a saudação da presidente, relembrando que o ano de 2024 será de muito trabalho, citando como exemplo a reforma da Inspetoria Regional. Emerson Silva renovou o espírito de parceria e agradeceu a atuação da Presidente Sandra Testa, dos conselheiros Alberto Stochero, dos inspetores Engenheiros Valmir Ribas, Cleberson Taborda e Pedro Petry. Ao encerrar a fala afirmou que a SENASA muito orgulha engenheiros e arquitetos do estado do Rio Grande do Sul e “a gente faz mais, porque faz junto”.

A editoração da revista foi realizada com auxilio técnico, comercial e jornalístico da Equipe do O Mensageiro, sendo um impresso que alude a artigos de valorização no notório saber científico da classe de arquitetos e engenheiros, principalmente aqueles relacionados a rotina das cidades e suas grandes realizações.

A revista teve o apoio de empresários locais e o patrocínio do Sistema Confea/Crea e apoio da Mútua RS.

Confira as fotos do evento