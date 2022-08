Prefeitos missioneiros ouvem candidatos ao governo do Estado

A Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Municípios das Missões (AMM) de agosto foi realizada em Porto Alegre, no Plenário João Neves da Fontoura da Assembleia Legislativa e abriu espaço para a manifestação dos candidatos ao governo do Estado. Dos cinco convidados, participaram Vieira da Cunha (PDT), senador Luiz Carlos Heinze (PP) e o deputado Gabriel Souza (MDB) candidato a vice na chapa de Eduardo Leite (PSDB).

Os candidatos ao Governo do Estado, Vieira da Cunha e Luiz Carlos Heinze e o vice na aliança PSDB/PMDB, Gabriel Souza, tiveram 30 minutos para apresentação de seus planos de governo, suas prioridades de gestão e oportunidade de responder as perguntas dos prefeitos missioneiros.

A reunião foi presidida pelo prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, a assembleia contou também com a presença do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), João Augusto Nardes; do deputado estadual Eduardo Loureiro, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; do deputado federal Giovani Cherini, coordenador da Bancada Gaúcha no Congresso Nacional; e do presidente da Famurs, o prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno.

As primeiras-damas da AMM, sob a coordenação de Juliana Barbosa, primeira-dama de Santo Ângelo, também estiveram reunidas na Assembleia Legislativa, para apresentar projetos de solidariedade realizados com êxitos nos municípios missioneiros. As primeiras-damas foram recebidas no Palácio Piratini, nesta sexta-feira, 19, pela primeira-dama do Rio Grande do Sul, Sônia Vieira, para um café da manhã, tendo na pauta ações sociais do Estado com os municípios.

Monifesto dos prefeitos

Os candidatos ao Palácio do Piratini receberam do presidente da AMM, um documento elencando as prioridades e cobrando o compromisso com o desenvolvimento e com a qualificação dos indicadores sociais das Missões. A Carta dos Prefeitos destaca que para avançar, são necessários investimentos na infraestrutura de transportes, o acesso asfáltico aos municípios de Garruchos, Pirapó e Rolador – finalização do acesso a Rolador e a construção das demais pavimentações; e a construção das pontes nos municípios de Ubiretama e Rolador.

O texto também indica melhorias na RS 344, construção do trevo de acesso a Santo Ângelo que liga ao Distrito Buriti; apoio para a duplicação da BR 285 e para a contratação de projeto técnico para a BR 472; viabilização das obras no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju e que o Estado seja protagonista na construção da Ponte Internacional que liga Porto Xavier a San Javier na Argentina.

Os prefeitos também reivindicaram aos candidatos o compromisso com a manutenção dos repasses de recursos da área da saúde e os pagamentos dos serviços prestados pelos hospitais municipais e hospitais de referência regional.

Na área do turismo, os executivos solicitaram aos candidatos, atenção especial ao Pró-Missões e a destinação de recursos do FUNDETUR para impulsionar os projetos das Missões.