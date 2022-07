Quando o skate chega na praça

A prática de ensino do Skate já é uma realidade em Santo Ângelo. O projeto é considerado pioneiro no Brasil e foi conquistado com a mobilização dos skatistas da cidade, que desenvolviam um trabalho voluntário todos os domingos na pista de skate da Praça Ricardo Leônidas Ribas. Neste ano, com apoio da prefeitura e financiamento do Governo Federal – por meio do Ministério da Cidadania – crianças e adolescentes (de 6 a 17 anos), no turno inverso da escola, aprendem as técnicas deste esporte ao participarem do Projeto Skate Escola, que mantêm turmas ativas nas terças, quartas e quintas com aulas pela manhã e a tarde.

Os instrutores foram habilitados pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK) que coordena o núcleo de treinamento. Na pista de skate da Praça Ricardo Leônidas Ribas os alunos aprendem usar os equipamentos de segurança, fazer aquecimento, têm noções de equilíbrio e aos poucos são iniciados nas manobras que instigam uma legião de fãs mundo a fora. No ano de 2021 o skate estreou como uma modalidade olímpica.

Somente duas cidades brasileiras foram contempladas com este projeto: Santo Ângelo e Porto Alegre. O impacto do projeto não está somente no ensino do skate, mas também altera o cotidiano da praça, tendo em vista que a ocupação deste espaço público com atividades pedagógicas está contribuindo com a manutenção e preservação desta área urbana, antes pouco frequentada e até vandalizada.

Róbson Fernado dos Reis é um dos coordenadores do projeto e reconhece que a prática do skate ainda é percebida com muito preconceito. “Nossa luta é também mudar um pouco a visão que as pessoas possuem do skate e acredito que o projeto está contribuindo. A presença das famílias, dos pais que acompanham os filhos, dos alunos uniformizados com as logos do projeto já conferem uma outra cara para o lugar”. Reportou Robson ao comentar sobre o andamento do Skate Escola em Santo Ângelo e a ocupação da pista com as atividades pedagógicas.

A movimentação em torno do esporte é percebida três vezes por semana, nas terças, quartas e quintas. São quatro turmas por dia (duas pela manhã e duas turmas à tarde). O projeto é coordenado por um grupo de quatro pessoas, todos skatistas: Lucas Prestes que é o professor de skate, Lucas Segatto que é professor de educação física, Fabricio Bao (coordenador de RH) e Robson Fernando dos Reis que é Vídeo Maker.