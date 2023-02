A santo-angelense Fernanda Soares Rios, que atua como designer na Europa e mora em Portugal, realiza sessão de autógrafos e lançamento da obra “Da Filosofia ao Design – Um Acorde Psicodélico”.

O evento literário foi realizado no Café Cultura em Santo Ângelo na quinta-feira, dia 9. Fernanda Soares Rios aproveitou a visita ao Brasil e aos familiares para apresentar seu recente trabalho que revela toda paixão que possui pelo design inspirado numa visão multidisciplinar, que reúne filosofia e arte. Para ela, essas três áreas, permitem ir além do que conseguimos expressar com palavras.

Fernanda graduou-se em Design de Produto pela UNIJUÍ, fez pós graduação em Gestão Estratégica do Design pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e Mestrado do Design pela Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE. Atualmente atua no mercado europeu.

Seu livro é fruto do conhecimento desenvolvido nos estudos de Mestrado, realizado em 2016 sob a orientação de João Sobral. A autora destaca que o livro reúne questões relacionadas da Filosofia de Nietzsche, Rock and Roll, psicodelismo, impactos socioculturais, movimento pós-moderno e o design dos anos de 1950 a 1980. A meta de escrever o livro e realizar a pesquisa foi trilhada sob o caminho da fenomenologia, portanto, a construção das hipóteses e o tratamento, apresentam uma visão própria, que busca a sofisticação na simplicidade, de forma autoral e experimental.

Conforme destacou Fernanda, o conteúdo parte do pressuposto que a filosofia de Nietzsche, influenciou a cultura do rock, que por sua vez inspirou as manifestações socioculturais, com destaque ao psicodelismo, com duas bandas que se sobressaem nesse cenário, sendo elas: The Beatles e Pink Floyd, pois desenvolverem suas produções voltadas para a música psicodélica e representação reconhecida nestas décadas.

Em paralelo ao psicodelismo encontra-se o movimento pós-moderno, que se juntou rapidamente ao caminhar do Design e seu contexto, entre os anos 1950 a 1980, nos países Inglaterra, Estados Unidos da América e Itália, destacando os grupos Alchimia e Memphis, o contexto sociocultural da época e suas variáveis com influência no desempenho e nas atividades das organizações, refletindo valores, costumes e tradições da sociedade.