Sicredi divulga as entidades contempladas com o “Fundo Social”

Fundo Social do Sicredi contempla, com recursos, 24 projetos formulados por entidades de Santo Angelo. Serão distribuídos no município R$ 185 mil para ações voltadas a educação, cultura, segurança, ambientais, esportivas e de saúde. A Sicredi União RS/ES divulgou essa semana a lista completa, de todos os contemplados na sua área de atuação. Neste ano a cooperativa destina R$ 2 milhões de investimento para desenvolvimento da comunidade local, ao todo 309 projetos, sendo dez projetos ambientais, 16 esportivos, 17 projetos de segurança, 48 culturais, 82 projetos voltados à saúde e 136 projetos voltados à educação.

Para ter acesso a lista completa – Clique aqui

https://www.sicredi.com.br/media/coop/filer_public/2023/08/24/contemplados_fundo_social_2023_v4.pdf

Entidades contempladas em Santo Ângelo

EMEI Neusa Goularte Brizola – Banheiro junto a sala do maternal,

EMEI Neiva Carrera Machado – Instalação de grade com portão social,

Lar Anjo de Patas – Castração e tratamentos a animais doentes,

CTG Tio Bilia – Instalação de geradores de energia solar,

Associação dos moradores do Bairro Pippi – Instalação de refletores no ginásio.

EMEI Modelo – Compra de mobília para o refeitório, buffet inox e reforma do parquinho,

COOPEEC – Reforma de parquinho e aquisição de brinquedos,

Hospital Santo Ângelo – Aquisição de equipamentos para o pronto socorro,

EMEI Sônia Nascimento vieira – Instalação de grade e portão eletrônico,

Rotary Club de Santo Ângelo Cruz de Lorena – Aquisição de televisores em salas de aula,

Retiro dos Idosos – Aquisição de máquina para fabricação de fraldas,

Liga Feminina de Combate ao Câncer – Aquisição de 120 cestas básicas de alimentos,

Lar da Velhice Suzana Wesley – Reforma do banheiro,

SOS Vida – Aquisição de amassadeira de pão e utensílios auxiliares,

AMA Santo Ângelo – Construção de uma sala psicomotricidade,

Lar Isabel Oliveira Rodrigues – Aquisição de computadores e mesas.

Centro de Acolhimento Martinho Lutero – Reforma da Cozinha;

ASAF – Aquisição de máquina de lavar e secar roupas;

Casa Espírita São Francisco de Assis – Aquisição de materiais lúdicos, livros e jogos;

Lions Tiaraju – Aquisição e reforma de cadeiras de rodas, banho , muletas e materiais ortopédicos;

Ecos do Verde – Construção de refeitório;

CTG 20 de Setembro – Aquisição de bebedouro;

Grupo Salvando Vidas – Aquisição de kit para confecção de canecas personalizadas para geração de renda;

Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas – Organização da horta.