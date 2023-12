Projeção mapeada diária está a um passo de se tornar realidade em Santo Ângelo

Aprovado via Lei Rouanet, o projeto que busca realizar uma projeção mapeada permanente na Catedral Angelopolitana. Com orçamento de R$ 5.787.195, a iniciativa, apoiada pelo Grande Projeto Missões, pretende criar um espetáculo diário no Centro Histórico, contando a história das missões jesuítico-guarani com foco nos 30 povos Missioneiros. A projeção deve ser de alta resolução e faz parte de um conjunto que inclui a Igreja da Redução de São Miguel. O projeto foi estruturado para impulsionar o turismo internacional para as Missões. Os espetáculos terão aproximadamente 30 minutos cada, com áudio em três línguas. O prazo para captação de recursos encerra em 30 de dezembro

Projeção mapeada permanente na fachada da Catedral Angelopolitana pode se tornar uma realidade. A captação de recursos por meio da Lei Rouanet foi aprovada pelo Ministério da Cultura e lideranças políticas e do turismo tem até o dia 30 de dezembro para realizar a captação dos recursos.

O projeto foi submetido pela OCBPM – Organização Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial, presidida pelo Santo-angelense Mário Nascimento. A iniciativa trabalha pela criação de um espetáculo diário no Centro Histórico, que será projetando na fachada da Catedral e no prédio da antiga prefeitura. Esse produto cultural e turístico contará a história das missões jesuítico guarani.

Desenvolvido com apoio dos voluntários do Grande Projeto Missões e estruturado para contar com o que existe de mais moderno em tecnologia de projeção mapeada com orçamento de R$ 5.787.195, que deve ser captado através da Lei Rouanet.

O espetáculo de Santo Ângelo compõe um conjunto maior de projeções que também inclui a projeção mapeada na Igreja da Redução de São Miguel das Missões, que está orçada com recursos semelhantes.

A expectativa é que esse fato deve incrementar as atrações turísticas da região e contribuir com o fomento do turismo internacional para as Missões. Ambos espetáculos são referentes à projeção mapeada (Advanced Projection Mapping) e terão duração de aproximadamente 30 minutos cada um com áudio disponível em três línguas (português, espanhol e inglês). A qualidade das imagens projetadas serão equivalentes à um televisor 4k.

As temáticas entre os dois espetáculos serão diferentes e complementares, enquanto em Santo Ângelo o roteiro contará a história geral dos 30 povos missioneiros, o de São Miguel estará focado na vida cotidiana da redução e das experiências ímpares que ali se viveu, com foco na utopia missioneira.