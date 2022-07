Mobilidade e segurança no trânsito são discutidos em audiência pública

A fiscalização do trânsito veicular, bem como, todos os aspectos que dizem respeito a mobilidade urbana no município de Santo Ângelo foram amplamente debatidos em uma audiência pública ocorrida na última terça-feira, dia 19. Este encontro ocorreu na Câmara de Vereadores e contou com a presença do comando do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Departamento Municipal de Trânsito, vereadores e representantes do Escritório das Cidades.

A necessidade de qualificar os mecanismos de controle do fluxo como semáforos, lombadas eletrônicas e radares móveis pautou a audiência. A necessidade de investir em educação e de trabalhar em rede no processo de fiscalização também foram constatações surgidas durante a audiência.

A coordenadora do escritório das cidades, arquiteta e urbanista, Juliana da Costa, informou que desde o ano de 2016 o município possui um plano de mobilidade urbana que prevê, entre outras ações, a implantação de mão única, alternada nas ruas do sentido leste oeste. O plano também detectou os 10 cruzamentos mais perigosos de santo Ângelo e pontuou possíveis soluções.

O comandante do 7º RPMon, Major Anísio, salientou a necessidade de um trabalho feito em rede, onde todos os órgãos responsáveis sigam os mesmos critérios e que eles sejam bem definidos. Pois deste modo, compreende que a fiscalização pode ocorrer sem constrangimentos, para quem fiscaliza ou é fiscalizado.

O Delegado da Polícia Civil, Lúcio Machado de Melo, lembrou que é possível suprir a falta de efetivo humano com dispositivos de fiscalização eletrônica, sendo que o uso da tecnologia pode ser uma solução para melhorar a fiscalização.

Tenente Coronel Venturela, do corpo de bombeiros, esclarece que é necessário trabalhar com dados estatísticos e soluções inteligentes, baseada em evidências e não na opinião individual. Um plano que use engenharia de transporte e mobilidade, citando a necessidade de alavancar projetos como os das ciclovias. “Temos que investir no trânsito, pois o custo de uma pessoa hospitalizada é enorme. Um acidente pode ocasionar múltiplas vítimas, infelizmente não podemos trabalhar com achismos” concluiu Venturela.

Gerson Rodrigues – chefe do departamento de trânsito do município – informou que existe um projeto pronto para as lombadas eletrônicas na Av. Rio Grande do Sul – no Cruzamento com a Quinze de Novembro – na AV. Ipiranga, próximo da ponte e ainda nas avenidas: Sagrada Família, Salgado Filho e Getúlio Vargas. Outra novidade é a implantação de mais um semáforo no acesso ao Bairro Ditz.

A audiência pública para tratar do assunto, requerida pelo vereador Maurício Loureiro (PDT) e aprovada por unanimidade entre os demais vereadores, contou com a participação de diferentes autoridades ligadas ao trânsito municipal, que juntamente com os vereadores presentes discutiram e sugeriram ideias e alternativas para a redução do alto índice de acidentes e melhorias da mobilidade urbana.