Presos 15 integrantes de rede criminosa, a maioria em Santo Ângelo

A Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco) identificou mandantes e executantes de crimes realizados no município de Santo Ângelo, bem como em outros cinco municípios do noroeste gaúcho e deflagrou, na manhã de quinta-feira, dia 1º a operação Satus, quando foram cumpridos 24 mandados de prisão, busca e apreensão. Somente nas primeiras horas da manhã, foram presas 15 pessoas, apreendidas munições, drogas e armas.

Segundo o Delegado Regional da Polícia Civil, Charles Dias do Nascimento, grande parte dos homicídios registrados no município no último ano tem relação direta com o tráfico de drogas. Deste modo, linhas de investigações culminaram na Operação Satus que prendeu um dos principais chefes da organização investigada em Porto Alegre, outros dois integrantes em Canoas, um em São Miguel das Missões e os demais em Santo Ângelo, totalizando 15 pessoas presas.

A Operação Satus marca o início dos trabalhos da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco) em Santo Ângelo e mobilizou 172 policiais civis e 38 policiais militares abrangendo cinco municípios gaúchos.

A Draco chegou até os criminosos ao investigar o aumento no número de homicídios com características de execução no município e na região. Índices de violência estariam relacionados à disputa pelo domínio de pontos de venda de drogas.

Outras cinco cidades da região noroeste do estado foram alvos desta operação, que visa desarticular e coibir ações do crime organizado e ligadas ao tráfico de drogas, inclusive pessoas relacionadas a homicídios realizados na região.