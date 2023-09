Eleições 2023 para o Conselho Tutelar serão neste final de semana

Neste domingo, dia 1º de outubro de 2023, das 8h às 17h, serão realizadas as eleições unificadas para o cargo de conselheiro e conselheira tutelar em todos os municípios brasileiros. O eleitor deve ficar atento ao local de votação, pois houve a necessidade de agrupar urnas, embora tenha sido mantida a proximidade do domicílio do votante, haverá casos de alteração de local, quando comparadas as outras eleições.

Em Santo Ângelo 15 candidatos concorrem a cinco vagas a titular do Conselho Tutelar, a eleição é por meio do voto direto, depositado na urna eletrônica, e tem direito a votar toda pessoa em dia com a Justiça Eleitoral, basta se deslocar até o local de votação indicado em uma lista disponibilizada pela justiça eleitoral e apresentar um documento de identidade com foto.

Serão disponibilizadas 40 urnas eletrônicas em 25 locais de votação em Santo Ângelo. Seis no Interior e 19 na zona urbana. Deste modo, se torna necessário, o eleitor, identificar onde foi agrupada a sua seção para exercer o direito ao voto. Baixe a lista aqui!!

Vale lembrar que o voto é facultativo, mas o processo de escolha é democrático e participativo, ou seja, uma oportunidade para que a sociedade defina seus representantes na missão de garantir os direitos da criança e do adolescente para os próximos quatro anos.

Todo o processo é fiscalizado pelo Ministério Público. Se suspeitar de qualquer irregularidade, desde falta de divulgação clara das informações sobre candidatos e locais de votação, até boca de urna no dia da eleição, denuncie na Promotoria de Justiça da sua cidade.

A eleição será em 1º de outubro e a posse 10 de janeiro de 2024. São escolhidos cinco titulares e os demais ficam como suplentes.

Confira o número dos candidatos