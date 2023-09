‘Supertorta’ para os 150 anos de Santo Ângelo pesou mais que um carro popular

O Exército Brasileiro ajudou transportar a supertorta preparada com 400 dúzias de ovos, 600 litros de leite condensado, 220 quilos de farinha, 180 quilos de açúcar, 110 quilos de achocolatado, 70 quilos de nozes, 200 litros de leite e 300 litros de chantilly. O doce foi elaborado para homenagear o Município de Santo Ângelo, que em março deste ano comemorou o sesquicentenário de emancipação política

A supertorta de 150 metros pesa mais do que um carro popular, foi preparada em etapas, por cerca de 10 confeiteiras do Weinert Supermercados, que também doou os ingredientes, escolhidos de modo que estivessem apropriados para garantir melhor conservação, transporte e sabor. O preparo foi feito em 75 partes com dois metros cada, foi necessário armazená-los nas câmaras frias da Unidade de Subsistência do Exército Brasileiro com sede em Santo Ângelo e no dia do evento, os soldados também contribuíram com o transporte das partes da supertorta.

A montagem final foi realizada na Praça Pinheiro Machado, em frente à Catedral Angelopolitana, onde ocorreu o “Festival Cidade das Tortas” e a distribuição de fatias para a população. Ao todo, foi necessário o tempo de uma semana para ser preparada, contou com o planejamento do SENAC e foi avaliada pelos degustadores como um sucesso de sabor.

O corte da torta foi feito no encerramento da 16ª edição do Festival Cidade das Tortas, evento tradicional da cidade de Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul. Foram cinco dias de evento, iniciou em 6 de outubro e encerrou no dia 10.

A 16ª edição do Festival Cidade das Tortas contou com 20 confeitarias, que expuseram suas especialidades e atenderam o público visitante. O Evento contou ainda com atrações paralelas, como o Festival de Cosplay, apresentações de bandas marciais escolares, shows musicais e a realização da segunda edição do Liquida Santo Ângelo, realizado no Salão Paroquial da Catedral.

O Festival Cidade das Tortas foi uma realização do Instituto Ações Integradas, MK Projetos e Produções Culturais e SESC-FECOMÉRCIO-SENAC, com patrocínio de Weinert & Cia Ltda; Corsan/Aegea; Noroeste Bebidas; Banrisul; Ifood; Sicredi e Prefeitura de Santo Ângelo.

Edição – Marcos Demeneghi | Jornalista