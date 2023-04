Presidência da Fenamilho Internacional reconhece a participação de empresas no projeto cultural

Luis Voese e Marilise Lacroix Voese destacaram nesta semana a importância dos patrocinadores para as realizações da 20º Fenamilho Internacional, sobre tudo, daqueles que apoiam o projeto cultural. O casal lembrou que essa iniciativa beneficia a comunidade local e regional. Pois o projeto cultural beneficia mais de 40 grupos e artistas locais, além de 12 grupos e artistas do RS, Argentina e Paraguai, permitindo que mais de 15 mil estudantes, professores e entidades sociais possam participar gratuitamente dos eventos.

RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO!

“Enaltecemos e reconhecemos a importância das Empresas Patrocinadoras” da 20ª Fenamilho Internacional 2023, através da Lei de Incentivo Fiscal Federal (Lei Rouanet – artigo 18). Nesta edição os patrocínios possibilitarão o acesso de mais de 40 Grupos e Artistas Locais a se apresentaram no Palco Cultural Stok Center, durante os 10 dias da Feira. E mais 12 Grupos e Artistas do RS e da Argentina e Paraguai. O projeto cultural oportuniza a participação de mais de 15 mil estudantes, professores e entidades sociais, gratuitamente aos eventos. Além de possibilitar a Feira oferecer 2 dias totalmente Gratuito para todos os visitantes (dias 24 e 25 de abril de 2023).

“Os recursos captados pelo Projeto Cultural, mais de 95% são aplicados na “geração de emprego e renda na Comunidade local e regional”, com pagamentos de cachês, prestadores de serviços de infraestrutura e divulgação para a Feira.

Cada 1 real investido no projeto cultural, se reverte em 1,60 reais de retorno. Os recursos são provenientes de renúncia fiscal de 4% do Imposto Devido das empresas do Lucro Real, as quais tem autorização de aportar o valor em projetos habilitados e autorizados, e abater no Imposto a pagar”.

Nossos Agradecimentos aos Patrocinadores desta edição:

GRUPO REDEMAQ – FARMÁCIAS SÃO JOÃO – STOK CENTER – AGROFUTURA – UGERRI S.A E SUPERMERCADO DONA ROSA. A MK PRODUÇÕES CULTURAIS E FENAMILHO INTERNACIONAL RECONHECEM E ENALTECEM ÀS DIREÇÕES DESTAS EMPRESAS, AS QUAIS TEM TIDO UM OLHAR ESPECIAL AO DESTINAR PARTE DE SEUS IMPOSTOS PARA QUE SEJAM “REAPLICADOS” NA COMUNIDADE”.