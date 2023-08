O Fogo simbólico da Pátria é conduzido pela Liga de Defesa Nacional até o Colégio Tiradentes

A comunidade escolar do Tiradentes de Santo Ângelo fará a guarda da chama até a abertura das comemorações da Semana da Pátria, no dia 1º de setembro. Quando será realizado um ato público na Praça Ricardo Leônidas Ribas, abrindo oficialmente as comemorações da independência

A recepção da chama foi no início da tarde de segunda-feira, dia 21, no Colégio Tiradentes. A direção e alunos realizaram um ato cívico com hasteamento da bandeira e a entoação de hinos na presença de autoridades escolares, militares e políticas.

O Comandante do Colégio, Capitão Brilhante, dirigiu-se aos presentes e manifestou o sentimento de orgulho daquela comunidade escolar de ser protagonista no ato de receber a centelha do Fogo Simbólico da Pátria. “Cultivamos aqui um sentimento de orgulho, amor e devoção aos símbolos: Bandeira, hino, brasão, bem como, as riquezas materiais e imateriais de nossa Pátria”, disse em seu pronunciamento o comandante. Que também aproveitou para enfatizar que o Colégio Tiradentes valoriza valores humanos e de cidadania, assim como, a preparação de jovens para a escolha profissional.

O Colégio Tiradentes de Santo Ângelo trocou de comando no dia 11 de agosto (2023), durante evento solene em que o Major Copetti, que liderou o trabalho por 03 anos, passou o comando para o Capitão Brilhante.

Autoridades militares e civis estiveram presentes para prestigiar. Na avaliação do Comando da Brigada Militar, à frente do colégio, o Major Copetti demonstrou excelência em liderança e contribuiu para a formação dos estudantes, promovendo um ambiente de disciplina, respeito e valores militares. Sua dedicação e comprometimento deixaram uma marca significativa na instituição, e seu legado será lembrado pelos alunos, professores e funcionários.

Ao passar o comando para o Capitão Brilhante, o Major Copetti expressou sua confiança no novo líder e ressaltou a importância de dar continuidade aos princípios e valores que norteiam o Colégio Tiradentes.

A troca de comando representa um momento de renovação e novas perspectivas para o Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santo Ângelo. Sob a liderança do Capitão Brilhante, acredita-se que a instituição continuará a desempenhar um papel fundamental na educação e formação de jovens cidadãos comprometidos com valores éticos, morais e sociais.