MVP CONF da Microsoft doa R$ 50 mil para o Lar de Idosos Universina Carrera Machado

Parte do valor das inscrições no MVPConf LATAM contribui com o custeio das despesas do Lar de Idosos Universina Carrera Machado e com a qualidade de vida destes vovôs e vovós

O MVPConf LATAM anualmente une uma rede de 120 especialistas em tecnologias Microsoft e além de permitir que outras pessoas tenham acesso a inovações e soluções tecnológicas privilegiadas, contribui com entidades filantrópicas, entre elas, o Lar de Idosos Universina Carrera Machado, localizado em Santo Ângelo, RS, pois o valor das inscrições é 100% revertido para várias instituições de diferentes localidades brasileiras.

Este curioso modelo de evento já destinou para este lar localizado em Santo Ângelo, desde a primeira edição, R$ 50 mil. No ano de 2019: R$ 25.000,00; em 2020: 12.543,58; em 2021: R$ 4.996,78 e em 2022 – R$ 7.739. Recursos que contribuem para que os 28 idosos, que lá moram, tenham mais qualidade de vida.

Mas por qual motivo uma conferência que envolve especialistas em tecnologias da Microsoft de todo o Brasil e até de outros países ajuda uma entidade no município de Santo Ângelo? A MVP CONF da Microsoft foi criada em 2018, a partir da mentoria de um santo-angelense, André Rushel, que é MVP da Microsoft há 15 anos e também Regional Director e explica que o evento consegue o engajamento de outros MVPs motivados pela ideia de promover a união em torno do conhecimento e da possibilidade de contribuírem em ações filantrópicas. O lar é uma das instituições indicadas e atende os requisitos que o grupo estabeleceu.

Nesta semana, André Rushel esteve no Lar Universina Carrera Machado, quando manteve uma conversa com a Assistente Social Venati Izabel de Oliveira. Ela expressou a gratidão pela ajuda e mencionou que este tipo de recurso permite colocar em andamento projetos que proporcionam mais qualidade de vida para os idosos. Os recursos foram creditados diretamente na conta da instituição. A Assistente Social informou que contribuem para desafogar o caixa, pois a receita já está toda comprometida com os custos operacionais, com a folha de pagamento e manutenção do espaço.

Sobre o MVP Conf

Em dezembro será realizada mais uma edição do evento. Serão cerca de 120 profissionais do alto escalão de TI organizando esta conferência para a comunidade técnica brasileira, quando serão abordados diversos temas que envolvem desenvolvimento, infraestrutura, Cloud Services, Network, produtividade, entre outros.

O evento conta com a participação de conferencistas que contribuem em várias trilhas de conhecimento, com interação de profissionais de diferentes áreas de atuação. Tania Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, já participou do MVP, do mesmo modo que no ano de 2020, houve a participação de Luis Felipe Monteiro – Secretário Nacional de Governo Digital, um dos criadores do PIX. O MVPConf tem se configurado como o maior evento técnico de experts Microsoft da América Latina.

Mais uma vez a motivação de contribuir com entidades filantrópicas de vários locais do Brasil motiva os participantes. André Ruschel acredita que seja o único evento do gênero com taxa de inscrição 100% doada para instituições de caridade.

Lar de Idosos Universina Carrera Machado

A instituição é dependente da contribuição da comunidade e possui 43 anos de atuação em Santo Ângelo, recebe este nome em homenagem a família que doou o terreno onde foram edificadas as instalações abrigam um número variável de idosos que gira em torno de 25 . Atualmente a diretoria executiva é composta exclusivamente por integrantes do Rotary Clube de Santo Ângelo e representada pelo Presidente Jorge Carneiro de Andrade (julho 2019:2022).

A área construída está estimada em 500m² e o terreno tem cerca de 5000m². O retiro está equipado com água aquecida com placas solares, cisterna para guardar água da chuva e área verde para convivência. Possui uma sala de fisioterapia e uma profissional contratada para realizar as sessões que cumprem a finalidade de minimizar os efeitos da idade no sistema motor dos idosos. Além de proporcionar uma avaliação mais segura para a realização de atividades que exigem a mobilidade dos moradores.

Os idosos também contam com uma sala interna de convivência equipada com uma TV e acesso a internet, onde assistem filmes, séries e demais conteúdos audiovisuais. O custo de manutenção de uma instituição desse caráter é considerado alto, tendo em vista que é mantida no quadro funcional uma equipe multidisciplinar de profissionais.