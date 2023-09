Inicia o Festival Cidade das Tortas em Santo Ângelo

O 16º Festival Cidade das Tortas já recebe o público nesta quarta-feira, dia 06, a estrutura de lonas está montada na Praça Pinheiro machado com atividades até o dia 10 de setembro (domingo)

Abriu oficialmente o Festival Cidade das Tortas na noite de quarta-feira, dia 06, às 18h. A solenidade oficial foi realizada no palco cultural montado na tenda de lonas em Frente á Catedral Angelopolitana.

O 2º Liquida Santo Ângelo ocorre simultaneamente no salão paroquial da Catedral e na praça também está disponível um espaço para a feira de artesanato a Casa Combina.

Entre as atrações está programado para ocorrer no domingo o corte da torta de 150 metros, em homenagem aos 150 Anos de Emancipação Político-Administrativa de Santo Ângelo, que será fatiada e distribuída à população presente no Centro Histórico, às 16 horas do domingo. Os ingredientes para a confecção da torta foram doados por Weinert Supermercados e a produção estará a cargo da Escola de Gastronomia do SENAC.

No domingo terá o Festival de Bandas Marciais, e durante todo o evento apresentações musicais, oficinas gastronômicas do Senai. Confira a programação completa:

Confira os sabores do Festival Cidade das Tortas

Casa da Trufa Artesanal – Torta Majestade;

Cakes Sabores – Torta Catedral;

Delícias Ferretti – Torta Sesquicentenário;

Divino Dom – Torta Morango Moreno Supremo;

Luciana Missio – Torta Mercedita;

Dafla Buriti – Morango com Nutella;

Fran Alves – Torta Dois amores;

Padaria Paladar – Torta Miss Primavera;

Luciana Callegaro – Torta 150 anos;

Weinert e Cia Ltda. – Torta Sesquicentenário;

Café da Léia – Torta Ebenézer;

Agroindústria Brutti – Delícia de Abacaxi;

Michela Doces – Torta Delícias de Amendoim;

Padaria e Confeitaria Nossa Senhora Aparecida – Torta Ipê Amarelo;

Casa de Chá Frau Hintz – Torta Lorena;

Padaria Molinar – Torta dos Anjos;

O SENAC apresenta a Torta Kõ-Gõi, inspirada em ingredientes dos tempos das reduções jesuíticas, produzidas pelas coordenadoras do Curso de Gastronomia do SENAC, Andressa Santos de Oliveira e Carine Pellentir.

PROGRAMAÇÃO DO 16º FESTIVAL CIDADE DAS TORTAS

Quarta (dia 6)

18h: Abertura do Festival à visitação pública

18h às 22h: Oficina do Senai : Torta veludo vermelho

19h: Abertura Oficial do Festival Cidade das Tortas

20h30min: Apresentação Os Caraguatás

Quinta (Dia 07)

10h: Abertura para visitação ao público

13h às 17h e das 18h às 22h: Oficina do Senai Torta abacaxi com cocada cremosa e marta rocha

14h às 21h: 2º Liquida Santo Ângelo (Salão Paroquial da Catedral)

15h: Concurso COSPLAY – ANIME WARS

20h30min: Show com a banda ROSA´S

SEXTA (DIA 8)

12h: Abertura do Festival à visitação pública

14h às 17h e das 18h às 22h: Oficina do Senai. Torta de café com nozes e Torta Makron

14h às 21h: 2º Liquida Santo Ângelo (Salão Paroquial da Catedral)

20h30min: Apresentação com a banda Bom Senso

SÁBADO (DIA 9)

10h: Abertura do Festival à visitação pública

13h às 17h e das 1h às 22h: Oficina do Senai. Torta de Bombom

14h às 21h: 2º Liquida Santo Ângelo (Salão Paroquial da Catedral)

20h30min: Apresentação da banda marcial da Escola Estadual de Ensino Fundamental Edi Teresa Flores Lippert

DOMINGO (Dia 10)

10h: Abertura do Festival à visitação pública

13h às 17h: Oficina do Senai (4h). Tortas baixas

14h: Início do Festival de Bandas Marciais (Rua Marquês do Herval)

14h às 21h: 2º Liquida Santo Ângelo ((Salão Paroquial da Catedral)

16h: Cerimônia de Corte da Tortas alusiva aos 150 Anos do Município “WEINERT/SENAC”

20h30min: Show com Os Madrugas