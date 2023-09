Entidades iniciam as comemorações da Semana Farroupilha

O desfile de 20 de Setembro segue marcado para o dia 20, mas não se descarta orientação de cancelamento por parte do Governo do Estado

A Semana Farroupilha 2023 já tem programação sendo realizada em Santo Ângelo. As entidades tradicionalistas locais prepararam uma diversificada programação para atender a comunidade.

O tradicional desfile segue agendado para o feriado do dia 20. Em caso de chuva, o evento será realizado no domingo, 24. Entretanto, existe ainda a possibilidade de uma orientação contrária à realização por parte do Governo do Estado. Na semana passada, os desfiles de 7 de Setembro foram cancelados no Rio Grande do Sul pelo governador Eduardo Leite em razão da tragédia ocorrida devido aos temporais e enchentes.

ABERTURA

A abertura da Semana Farroupilha em Santo Ângelo foi realizada na tarde do último domingo na Praça Leônidas Ribas com a cerimônia de recebimento da Chama Crioula. A comissão organizadora é presidida pelo comandante do 7ºRPMon, major Régis Copetti.

A 74ª edição da geração e distribuição da Chama Crioula foi realizada no feriado da última quinta-feira em Porto Xavier, abrindo os festejos farroupilhas no Rio Grande do Sul. De Santo Ângelo, um grupo de 80 cavalarianos, coordenados por Claudiocir de Oliveira, transportou a Chama Crioula.

O major Copetti recebeu de Claudiocir a Chama Crioula, repassando para o prefeito Jacques Barbosa, que junto com o tradicionalista César Medeiros Farias, acendeu o Candeeiro Crioulo.

