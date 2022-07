Exemplo de superação e orgulho do avô Adão Fortes

Wallison Fortes se tornou uma referência de superação para os esportistas paraolímpicos, sua história é inspiradora, tanto que se tornou garoto propaganda de grandes marcas como Netshoes e Banco do Brasil. Quem assiste às peças publicitárias veiculadas em rede nacional não imagina que o garoto propaganda é neto de um santo-angelense, Sr. Adão Fortes, conhecido como motorista padrão do Brasil e também uma referência no trânsito.

No ano de 2017 Wallison Fortes teve que amputar a perna direita – devido a um acidente de motocicleta – não hesitou ao perceber que a natação seria uma atividade possível. Nesta modalidade esportiva, que não exigia equipamentos especiais para treinar, viu uma solução para continuar suas metas de vida. Como atleta paraolímpico, conquistou 32 medalhas em competições nacionais.

Mas a história ganharia outro capítulo e ainda mais audaciosa, pois no auge de seus 23 anos, queria dar “passadas mais largas”, treinar corridas de velocidade, mas para isso, precisava de uma prótese e foi atrás de patrocínio, conseguiu uma primeira prótese e apoio de treinadores.

Fez vaquinhas na internet, vendas on-line de bonés com sua marca. Finalmente, conseguiu uma nova prótese que lhe permite treinar como atleta de alto padrão e se tornou recordista brasileiro nos 200m e 400m.

Atualmente Wallison Fortes está com 25 anos, mora em Eldorado do Sul e compete nas modalidades de 100m, 200m e 400m.

Pois bem, seus treinos e modo de encarar a vida inspirou muitas pessoas. Hoje é recordista brasileiro dos 200 metros com o tempo de 23 segundos e 42 centésimos e ainda, recordista brasileiro nos 400 metros com o tempo de 51 segundos e 84 centésimos.

O atleta se prepara para garantir uma vaga nas Paralimpíadas de 2024, em Paris. Mas a história de Wallison Fortes já é vencedora e reconhecida como uma exemplo de superação, ganhou patrocínio da Netshoes e do Banco do Brasil, gravou várias peças publicitárias de grande circulação e também é um orgulho para o nosso conterrâneo Adão Fortes.