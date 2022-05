Educação Física da URI promove Rua de Lazer dia 7 de maio

O curso de Educação Física – Bacharelado e Licenciatura da URI Santo Ângelo agendou para o sábado, 7 de maio, a realização da Rua de Lazer, evento que acontece na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Pinheiro Machado.

A “Rua de Lazer” deve integrar os acadêmicos de Educação Física da URI com a comunidade em atividades de lazer e recreação. Além de estimular o lazer ativo em espaços democráticos como a rua, proporciona a estes profissionais em formação aquisição de experiência na organização de eventos esportivos. Durante a semana, a professora Cinara Mürmann e a acadêmica Bianca da Silva Rodrigues, da comissão de divulgação, realizaram visitas em veículos de comunicação para falar sobre este evento que é aberto gratuitamente a participação da comunidade.

Será realizado no sábado entre às 14h e 18h horas na Rua Marques do Herval junto a Praça Pinheiro Machado com atividades que envolvem pista de ciclismo, pista de skate, arremesso à cesta, pingue-pongue, jogos de mesa (xadrez, dama, futebol de botão), boliche, corrida do saco cooperativa, perna-de-pau, minivoleibol, batminton, circuito psicomotor e túnel, ponte solidária, esqui de verão. Ainda será ofertado pintura de rosto, cama elástica, chute a gol, futebol em brinquedo inflável, piscina de bolinha e castelinho, ‘Kit Play’, foguete, tobogã, slackline…

No local, haverá ponto de coleta de agasalhos a serem doados para a Central do Bem e além dos alunos da Educação Física da URI Bacharelado e licenciatura, haverá participação dos acadêmicos de pedagogia A Rua de Lazer conta com apoio da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, DMT e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SESC, Board Sports e O2 Park.

São patrocinadores da Rua de Lazer: Raia 3, Garra Personal Studio, Vencal Calçados, Rotary Cruz de Lorena, URI – Campus Santo Ângelo, Serikraft – Materiais Serigráficos e Comunicação Visual, Escola de Educação Infantil Cascotito, ASR – Futsal, CER – Comunidade Cristã e Casa da Prevenção.