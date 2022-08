URI – Santo Ângelo oferece 10 bolsas de 100% pelo Prouni

Encerra amanhã, dia 04 de agosto o período de inscrição no Programa Universidade para Todos-PROUNI, o período iniciou na segunda-feira , dia 1º, e a URI – Universidade Regional Integrada, campus de Santo Ângelo, anunciou aos interessados o modo para requerer as bolsas diretamente no site www.acessounico.mec.gov.br.

A URI-Campus Santo Ângelo oferece um total de 10 vagas com bolsas integrais, de 100%, nos seguintes cursos – Administração/noturno com 5 bolsas integrais, Direito/noturno com 4 bolsas integrais e Engenharia Civil/noturno com uma(1) bolsa integral.

A primeira chamada do Prouni será no período de 8 até 17 de agosto. A segunda chamada vai acontecer de 22 de agosto até 31 de setembro, com a lista de espera disponível nos dias 5 e 6 de setembro.

Podem participar estudantes desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM nos anos de 2020 e 2021 e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação.

O candidato deve preencher alguns critérios como as exigências de faixas de renda per capita: até 1,5 salário mínimo, ou seja, R$ 1.818,00 para bolsa integral, e até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.636,00 para bolsa parcial que representa 50% do valor da mensalidade do curso.

Segundo a assessoria de imprensa da URI o Prouni teve o seu acesso ampliado para alunos de escolas particulares, mesmo sem bolsa de estudos. Antes, só estudantes de escolas públicas ou que passaram por escolas privadas com bolsa integral podiam participar do programa.

Para esta edição, uma novidade é que a inscrição deverá ser feita por tipo de modalidade de concorrência, que são – ampla concorrência e ações afirmativas. Outra mudança é a ampliação dos critérios de origem escolar do estudante que deseja disputar as bolsas do Prouni.

A classificação observará a modalidade de concorrência escolhida pelo estudante em sua inscrição por curso, turno, local de oferta, instituição, e dentro de cada modalidade deverá ser obedecida a ordem decrescente das notas do Enem.

FIES – Fundo de Financiamento Estudantil

Nei Mattos, também informa detalhes sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, mais conhecido como Fies. O processo federal terá o período de inscrição entre os dias 9 a 12 de agosto. Já os resultados dos aprovados ocorrem no dia 16 do mesmo mês.