Feira Interativa Imersão Tech inicia nesta quarta

O Imersão Tech é um evento dedicado à descoberta de tecnologias que resolvem problemas reais, inédito na região permite a participação gratuita através de uma parceria com a empresa japonesa Furukawa Electric com a URI. Será nos dias 24 e 25 das 19h30min às 22h30min com demonstrações em tempo real junto ao Parque Científico e Tecnológico – TecnoURI Missões.

O evento exclusivo para a região, será totalmente gratuito através de uma parceria com a empresa japonesa Furukawa Electric, onde será possível conhecer o melhor da tecnologia através de demonstrações em tempo real.

Rômulo Madrid de Mello, gestor do TecnoURI, ressalta que o evento será realizado dia 24 das 19h30 às 22h30, e dia 25, para os alunos que tenham interesse em conhecer mais sobre as tecnologias que serão apresentadas. A inscrição deve ser feita no site da URI https://san.uri.br/sites/site_novo/?page_id=30464 escolhendo um dos turnos ou se inscrever em ambos.

O público participante poderá vivenciar o uso da tecnologia de imersão em áreas como – cidades digitais, varejo, indústria, cooperativa e o agronegócio.

Durante os dois dias do Imersão Tech, será disponibilizada a oportunidade de conhecimento das tecnologias em evidência com palestras de engenheiros e técnicos com demonstrações em tempo real dos equipamentos e das soluções para diversos segmentos.

Participando do evento será possível vivenciar a tecnologia LTE – Cidades digitais: panorama atual e inovações – Data Center: tendências e novas tecnologias – Wi-Fi de última geração: eficiente, inteligente e de alta abrangência – Proteção de dados e segurança – Aliando segurança eletrônica à inteligência artificial e análise de dados – Laserway – nova tendência para infraestrutura de rede, baseada em fibra óptica – Como utilizar o wi-fi para comunicação interna e busca por leads qualificados.

O gestor do TecnoURI, Rômulo de Mello, ressalta que de forma paralela, acontece uma feira interativa com simulações ao vivo, envolvendo cercamento eletrônico para uma segurança baseada em inteligência artificial e analíticos robustos.

Ainda, as tendências para infraestrutura de rede, baseadas em fibra óptica, para flexibilidade e sustentabilidade. A última tendência em wifi: eficiente, inteligente e de alta abrangência. E o App com portal para captação de informações e comunicação com usuários da rede wifi e proteção de dados e segurança da rede.