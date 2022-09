A equipe da Pinguinho de Gente protagoniza uma história de tradição e renovação

A equipe da Escola de Educação Infantil Pinguinho de Gente constrói um modelo de educação que busca o desenvolvimento da criança como um todo. As metodologias de ensino são norteadas pela proposta sóciointeracionista e esses profissionais participam de um processo de formações continuada por meio de uma parceria com o Instituto J. Barcaro.

Além do reconhecido trabalho elaborado ao longo de vários anos, mês a mês as professoras participam de seminário de aperfeiçoamento e ainda compartilham os conhecimentos com os colegas. Nesta interação que se unem a tradição da escola com a inovação necessária para atender a demanda de educação das novas gerações.

A coordenadora pedagógica Jonara Didonet está há 12 anos na Escola, do mesmo modo que muitos professores também acompanham as diversas fases da Escola Pinguinho de Gente, instituição de ensino que tem a missão de cuidar da educação de crianças na faixa etária dos três (03) meses até os (06) anos de idade.

A pedagoga e diretora, Carolina Werle Lunkes, que assumiu a direção possui pós graduação em Docência no Ensino Superior e pós graduação em Psicopedagogia pela Fundação Educacional Machado de Assis (FEMA- Santa Rosa). Ela acredita que o processo de educar em uma compreensão mais atualizada e eficaz para os tempos contemporâneos, precisa da escuta das crianças e de recursos que vão além do papel, quadros e brinquedos, “as crianças de nosso tempo precisam também de vivências, trocas de experiências, observações, pesquisas, contatos com objetos, colegas e adultos. A ludicidade da brincadeira é matéria prima do saber, pois enxergamos a criança como sujeito protagonista de sua aprendizagem e o educador como um mediador do conhecimento”.

Funcionamento da escola

A equipe atende turmas nos turnos da manhã e tarde. Pela manhã Berçário I, Berçário II e Maternal. No turno da tarde são divididas em: Berçário I, Berçário II, Maternal I, Maternal II, Maternal III, Pré-escola I e Pré-escola II. O quadro de profissionais é composto por duas diretoras, coordenadora pedagógica, professoras regentes e professoras auxiliares.

A infraestrutura da Pinguinho de Gente é adaptada para ofertar o aprendizado em turno integral, inclusive com refeições, mas também meio turno. Oferta-se aulas de música desde as turmas dos bebês e, à medida que as crianças vão crescendo, têm aulas de educação física e língua inglesa dentro do currículo também. Têm como oficinas extraclasses aulas de ballet e taekwondo. Destaca-se ainda, segundo as diretoras, o esforço para que toda equipe tenha formação continuada e o ensino esteja de acordo com o documento que rege à educação brasileira, a BNCC- Base Nacional Comum Curricular.

A proposta pedagógica sóciointeracionista incentiva que a equipe elabore projetos de educação com temas e enredos que vão de acordo com o interesse da criança, sendo ela o centro da aprendizagem e o professor o mediador do conhecimento.