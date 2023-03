Alunos do Colégio Tiradentes de Santo Ângelo são destaques na redação do ENEM 2022

Alunos do Colégio Tiradentes tem desempenho positivo na redação do ENEM 2022. A direção do educandário valorizou o esforço dos formandos e também o empenho da coordenação pedagógica, por manter, na grade curricular uma disciplina específica para ensinar técnicas de redação e comunicação.

A direção do Colégio Tiradentes de Santo Ângelo explica que o aprendizado voltado para a redação é um dos diferenciais da instituição. Por não ser uma disciplina obrigatória, a equipe diretiva acredita que seja a única escola pública no município que mantém esse componente no currículo.

Os textos são meios de transmissão de mensagens e a escrita é essa ferramenta de expressão à qual todos têm o direito de acesso. A escrita também auxilia a nossa capacidade de raciocínio e direciona a articulação de um discurso coerente.

A iniciativa pedagógica está em função do desenvolvimento de habilidades que serão cobradas dos alunos nos espaços acadêmicos e profissionais, por isso considera de tamanha importância de uma boa produção textual no maior e mais abrangente exame avaliativo do país, o ENEM.

As aulas de redação do Colégio de 2022, ministradas com brilhantismo pela Prof. Ema Luele Paixão, foram todas focadas no ENEM e vestibulares para as turmas de 3° ano e o trabalho foi feito em formato de oficina, onde os alunos escreviam um texto por semana, de temas de provas anteriores do ENEM e também temas inéditos.

Com todo esse preparo e também o esforço dos estudantes, o colégio teve 15 discentes com nota acima de 900, sendo eles: Al Lahn 940; Al Lauren 980; Al Lopes 940; Al Funghetto 940; Al Jéssica 900, Al Maciel 900; Al Coletto 920; Al Lang 980 ; Al Vitória Schaff 900, Al Malesuik 960; Al Pietra 960; Al Sieben 920; Al Fernando 940; Al Neuberger 920 e Al Monteiro 900.

Parabéns alunos pelo brilhante desempenho na redação do ENEM sigam firmes no propósito que escolheram e certamente logo colherão os frutos.