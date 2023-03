Restauração do antigo prédio da prefeitura deve ser iniciada

Tudo pronto para iniciar a restauração e reforma do antigo prédio da prefeitura e criar o Museu Histórico das Missões – MHM. Na sexta-feira, dia 17, a obra deve ser iniciada pela Stiler Engenharia. O investimento será de R$ 2,5 milhões captados por meio de um edital do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e contrapartida de R$ 750 mil da Administração Municipal.

Trata-se de um prédio histórico construído entre os anos 1920 – 1930. A decisão de construí-lo foi tomada no governo de Carlos Kruel (1924 – 1928) sob a responsabilidade do arquiteto e construtor, Santiago Borba. A obra foi inaugurada em 27 de maio de 1929 na administração de Ulisses Rodrigues.

Já foi planejado para ser o centro administrativo do município de Santo Ângelo e substituiu, naquela época, o antigo prédio da intendência, que agrupava também o fórum, a cadeia, entre outros serviços. Naquele novo espaço, passou a funcionar, além do fórum, todas as repartições estaduais e federais, exceto o correio e telégrafo.

A arquitetura que agora será restaurada é considerada eclética, que valorizava elementos dos movimentos clássicos da época, como se fosse uma releitura do neoclassicismo, do barroco e rococó. Destacam-se os dois pilares capiteis jônicos e os chanfros presentes na entrada principal, conforme o memorial descritivo elaborado para o restauro do prédio, caracteriza ainda, acima – Arquitrave, friso e cornija. A obra também é considerada uma reforma, pelo fato de realizar adequações na parte interna, facilitando a acessibilidade, iluminação e demais aspectos de usabilidade para abrigar o novo museu.

A concepção do Museu Histórico das Missões – MHM já está em andamento por meio da curadoria do atual secretário de cultura do Município, Douglas Barbosa, da Museóloga Daniela Amaral, da Dr. em história, Nadir Damiani e do arqueólogo, Cristiano de Jesus.

O secretário de cultura do município, Douglas Barbosa, explica que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul priorizou projetos que criassem novos museus focados na valorização da cultura e historia regional, deste modo, o projeto apresentado foi contemplado com os recursos que devem contribuir para compor um novo ativo cultural para o Município de Santo Ângelo. Para o Secretário, o projeto é um modo de organizar e contribuir com a projeção turística que, na sua visão, é predominantemente histórico/cultural.