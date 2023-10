Preserve sua história – Projeto de resgate histórico de Santo Ângelo é intensificado pela Secretaria de Cultura

A Campanha Preserve a sua História, tem o propósito de angariar em doação ou empréstimo junto à população santo-angelense e regional, peças arqueológicas, objetos, fotografias, documentos, mapas, plantas arquitetônicas, cartazes, selos, certificados e outros objetos que envolvam personalidades e fatos relevantes para a história de Santo Ângelo e região.

A campanha de arrecadação também permitirá a expansão do acervo histórico disponibilizado à população.

O objetivo é a preservação e a perpetuação da história local e regional.

Uma equipe multidisciplinar irá receber o material doado e assim vai deliberar a qual instituição a peça poderá compor o acervo permanente, podendo vir a ser destinada ao Arquivo Histórico, Museu Olavo Machado, Memorial Coluna Prestes, Museu Ferroviário Juvenil Menezes, Museu do Cinema Vivaldino Prado e ao recente Museu Histórico das Missões.

COMO DOAR

A Secretaria da Cultura está localizada no Complexo do Centro de Cultura do Município (Rua Três de Outubro, 800). Maiores informações sobre como doar, pelo telefone 55 3312-0184 (WHATSAPP) ou pelo endereço eletrônico cultura@santoangelo.rs.gov.br.