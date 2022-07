O projeto “Algo a Zelar – Velho Rock na Estrada 2° Edição” chega a cidade

O 6º Encontro de Carros Antigos promovido pela AVANT – Santo Ângelo será no próximo final de semana, entre os dias 6 e 7 de agosto. No domingo (07), sobem ao palco três bandas: Banda Arde Rock; Charles Busker e DJ Flash Dance. O início desta apresentação será a partir das 11h e financiada pela lei PRÓ-CULTURA do Governo do Estado do Rio Grande doSul (Lei 13.490/2010).

O projeto “Algo a Zelar – Velho Rock na Estrada 2° Edição” une adeptos da cultura de preservação automobilística e da música do estilo Rock em várias cidades. Os artistas tem a missão de proporcionar uma viagem no tempo embalado pelo rock n´roll. Os shows acontecem de modo gratuito a população.

São patrocinadores os a Ford Superauto; ALF Indústria de móveis hospitalares; Black Prime; Hipo Supermercado; Redemac Camobi; Anelo Bombas Motores e Geradores; Mercado da Esquina; Vida Viva Supermercados; – Bonatto Supermercado e Lotérica e Postos Simon.