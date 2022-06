Museólogo português poderá contribuir com projeto Missioneiro

Troca de experiência com o museólogo português, António Ponte, poderá contribuir para a confecção do projeto do Museu Histórico das Missões que está em vias de ser realizado no antigo centro administrativo de Santo Ângelo. A ideia é conceber um moderno e atrativo local para valorizar a história dos 30 Povos Missioneiros. O investimento é de R$ 3,5 milhões, já com recursos assegurados por meio do Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul (FAC/RS).

António Ponte é o diretor do Museu Nacional na cidade de Porto, de Portugal e encontrou-se com o Prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, em recente viagem a Portugal e Espanha, quando iniciou a conversação.

Nesta semana, no dia 21, houve o reencontro de Jacques com o diretor do Museu Nacional, durante o 40º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, realizado na cidade de Restinga Seca, por ocasião da posse do prefeito Paulinho Salerno na presidência da Famurs.

Espera-se que a experiência deste museólogo português possa contribuir na construção de um projeto arrojado para o museu histórico, com um acervo dinâmico e abordagem nos 30 povos formadores das missões. “A contribuição de Ponte valoriza o nosso patrimônio histórico e cultural e poderá transformar Santo Ângelo e as Missões em uma potência turística ainda maior”, declarou o prefeito Jacques.