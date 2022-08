Inicia a Semana Cultural de Santo Ângelo

Santo Ângelo abre nesta quarta-feira, dia 10, a sua trigésima edição da Semana Cultural, a agenda de eventos segue até o dia 17, com uma programação diversificada envolvendo todos os setores artísticos locais. A Semana Cultural se inspira na Redução de Santo Ângelo Custódio que, em 12 de agosto, completa 316 anos de fundação.

Neste ano a Biblioteca Pública Municipal Policarpo Gay que completa em meio à Semana Cultural, 80 anos de fundação e desenvolvimento da cultura em nossa sociedade e também é um dos destaques entre os eventos.

Junto à programação, acontece o 13º Canto Missioneiro da Música Nativa, 12º Canto Piá, de 11 a 13 de agosto, no CTG 20 de Setembro; o 16º Festival Santo Ângelo em Dança, de 10 a 14, no Parque de Exposições Siegfried Ritter; e a 7ª Conferência de Cultura com o tema: “O Polo Cultural Local”.

O secretário de Cultura e Esporte, Marco München, agendou para às 10 horas, no auditório do Centro Municipal de Cultura, a solenidade oficial de abertura, com a apresentação do patrono do evento, o escritor Otávio Reichert.

Programação 30° Semana Cultural

10/08/22 (Quarta)

10h > Abertura Semana Cultural. Ato de abertura e apresentação do patrono da Semana Cultural, juntamente com a ASLE.

14h > Contação de Histórias com JUJUBA I Local: Biblioteca Pública Municipal.

15h30 > Formação em Cultura e Turismo destinada a trabalhadores do comércio local. Local: Centro Municipal de Cultura. Informações e Inscrições: 055 9 8405-8526, Romaldo.

19h > Santo Ângelo em Dança, 16ª Edição. Festival competitivo de dança com diversos artistas advindos de várias regiões do Estado e País. Local: Parque Siegfried Ritter.

11/08/22 (Quinta)

09h > Troca-troca de Livros I Local: Biblioteca pública.

09h30 > Oficina de Educação Patrimonial: História das Missões e Educação Patrimonial

Ministrante. Prof. Bedati Finokiet. Público Alvo: Professores da Rede Pública, 30 vagas, Gratuito I Local: Museu Dr. José Olavo Machado. Informações e inscrições: 3312-0104.

13h30 às 15h e das 15h30 às 17h > Oficina de Argila e Pinturas Rupestre.

Ministrante: Arqueólogo Cristiano de Jesus. Público Alvo: Alunos do, 5º e 6º ano, ensino fundamental da Rede Pública I Local: Núcleo de Arqueologia (Anexo Museu Olavo). Informações e inscrições: 3312-0106.

19h > Santo Ângelo em Dança, 16ª Edição. I Local: Parque Siegfried Ritter.

19h30 > Canto Missioneiro da Música Nativa, 13ª Edição. Festival de Música Nativista, onde busca ser um mecanismo de perpetuação da arte musical regional, e de valorização da história missioneira. I Local: CTG 20 de Setembro.

12/08/22 (Sexta) – Fundação da Redução de Santo Ângelo Custódio 316 anos.

09h30 > Contação de Histórias com JUJUBA. I Local: Biblioteca Pública Municipal.

10h > Origens e Preparo do Chimarrão, Ministrante: Otávio Reichert, Público Alvo: Alunos da 8º e 9º ano do ensino fundamental da rede Pública. Local: Museu Dr. José Olavo Machado. Informações e inscrições: 3312-0104.

13h30 às 15h e das 15h30 às 17h > Oficina de Argila e Pinturas Rupestre, Ministrante: Arqueólogo Cristiano de Jesus, Público Alvo: Alunos do, 5º e 6º ano, ensino fundamental da Rede Pública I Local: Núcleo de Arqueologia (Anexo Museu Olavo) – Informações e inscrições: 3312-0106.

14h > Contação de Histórias com alunas do Magistério do Odão. I Local: Biblioteca Pública Municipal.

19h > Santo Ângelo em Dança, 16ª Edição. I Local: Parque Siegfried Ritter.

19h30 > Canto Missioneiro da Música Nativa, 13ª Edição. I Local: CTG 20 de Setembro.

13 /08/22 (Sábado)

17h > Canto Piá, 12° Edição I Local: CTG 20 de Setembro.

19h > Santo Ângelo em Dança, 16ª Edição. I Local: Parque Siegfried Ritter.

19h 30 > Canto Missioneiro da Música Nativa, 13ª Edição. I Local: CTG 20 de Setembro.

14 /08/22 (Domingo)

19h > Final Santo Ângelo em dança, 16ª Edição. I Local: Parque Siegrifed Ritter.

15/08/22 (Segunda)

09h30 > Formação em Cultura e Turismo. Formação em cultura e turismo, destinada a trabalhadores do comercio local. I Local: Centro Municipal de Cultura. Informações e Inscrições: 055 9 8405-8526, Romaldo.

14h > Contação de Histórias do Livro “As Botas do Gaúcho”. Ministrado pelo Patrono da Semana Otávio Reichert. I Local: Biblioteca Pública Municipal.

19h30 > Espetáculo Teatral “Alma Missioneira” pela Peppe Company.

“Duas almas que se encontram soltas no tempo, reúnem-se para relatar a história das Missões e do jeito de ser Guarani”. I Local: Centro Municipal de Cultura.

16 /08/22 (Terça)

9h > Gabi Salsicha. Show teatral musical infantil com a escritora e atriz Gabriela Schaurich. Local: Biblioteca Pública Policarpo Gay, Centro de Cultura.

14h > Gabi Salsicha. Show teatral musical infantil com a escritora e atriz Gabriela Schaurich

Local: Biblioteca Pública Policarpo Gay, Centro de Cultura.

18h30 > 7ª Conferência Municipal da Cultura, “O Polo Cultural Local” Na oportunidade serão eleitos os novos conselheiros de políticas culturais para os próximos dois anos, bem como, haverá a definição de diretrizes e metas para o setor no período do novo mandato. Também debate de eixos temáticos que neste ano serão: A importância da biblioteca pública municipal; O papel das identidades culturais e o Protagonismo dos artistas da terra. I Local: Centro Municipal de Cultura.

17/08/22 (Quarta) – 80 anos da Biblioteca Pública Municipal

10h > Lançamento de Livro: Paulo Prado “O Derradeiro Canto do Cisne” e “Viagens ao Interior do Tempo” I Local: Biblioteca Pública Policarpo Gay, Centro de Cultura.

Apresentação da Cameratta Archangelus.

14h30 > Chá Literário. Em comemoração aos 80 anos da Biblioteca Pública Policarpo Gay

Local: Biblioteca Pública Policarpo Gay, Centro de Cultura.