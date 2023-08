Inicia nesta quarta-feira, dia 9, o Festival de Cinema de Santo Ângelo

A mostra competitiva do Festival de Cinema de Santo Ângelo escolherá os curtas-metragens que levarão o Cisne de Ouro. A maratona de exibições inicia às 8h30min de quarta-feira, dia 09, na sede social do Clube Gaúcho. Até quinta-feira, dia 10, serão exibidos 29 filmes e na noite de sexta-feira, dia 11, ocorre a cerimônia de premiação, quando os vencedores serão conhecidos e laureados com o troféu do festival

Inicia nesta quarta-feira, dia 09, a maratona de exibição dos filmes que concorrem ao Cisne de Ouro do Festival de Cinema de Santo Ângelo. Entre os 196 curtas inscritos, os jurados selecionaram apenas 29 obras para a mostra competitiva que continua durante a quinta-feira, dia 10. No dia 11 ocorre a cerimônia de premiação.

A partir das 8h30min desta quarta, no salão nobre do Clube Gaúcho os curtas – A Agente; Esclerosada não é a vó; 325 anos de São João Batista: Memórias entre os Ijuís e O gaiteiro que desceu da caravela, abrem a agenda de exibições do evento.

A agenda de exibições, que tem entrada gratuira, foi divulgada no dia 31 de julho. O ingresso de participantes é limitado ao número de acentos. O 8º Festival de Cinema de Santo Ângelo – curta metragem é um evento exclusivamente dedicado à exibição e à promoção de obras audiovisuais de curta-metragem. Acolhe trabalhos finalizados em suportes digitais e tem caráter competitivo e informativo.

Foram inscritas no festival 17 animações, 103 curtas, 17 curtíssimos, 39 documentários e ainda 20 estudantis. Dentre os selecionados, sairão os indicados à concorrer ao troféu Cisne de Ouro em 13 categorias, as quais são: Melhor Filme; Melhor Filme Local; Melhor Ator; Melhor Atriz; Melhor Roteiro; Melhor Fotografia; Melhor Música Original; Melhor Direção; Melhor Documentário; Melhor Animação, Melhor Filme Estudantil, Melhor Curtíssimo e Melhor Filme do Júri Popular.