Espetáculo teatral baseado na Família Addams na sexta-feira, dia 11, em Santo Ângelo

Espetáculo teatral único em Santo Ângelo nesta sexta-feira, dia 11. Às 21h o SESC em parceria com o Clube Gaúcho apresenta a peça “Família Susto S/A”

Nesta sexta-feira, 11 de agosto, o Sesc leva ao Clube Gaúcho (Rua Bento Gonçalves, 915), às 21h, o espetáculo teatral “Família Susto S/A”. A peça é uma realização do tradicional grupo de teatro gaúcho Luz & Cena e adapta a clássica história da “Família Addams”, que é sucesso nas telas de televisão e do cinema. Recheada de muita comédia e música, a montagem é voltada para todos os públicos e traz a mensagem de como o amor e a união conectam os seres humanos.

A atração é promovida pelo Sesc em parceria com o Clube Gaúcho e conta com o apoio do Sicredi. Os ingressos podem ser adquiridos no Sesc Santo Ângelo (Rua Bento Gonçalves, 915) por usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários, no valor de R$20, e no Clube Gaúcho, para os sócios, pelo mesmo valor. Estudantes, idosos e demais grupos contemplados pela Lei da Meia-Entrada também pagam R$20. Para o público em geral, o valor é de R$40. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou Whatsapp (55) 3312-4411.