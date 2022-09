Em sessão única em Santo Ângelo o Grupo de Teatro a Turma do Dionísio apresenta a peça Sanatorium

Sanatorium é uma adaptação de contos do escritor polonês Bruno Schulz e apresentada pelo Grupo de Teatro a Turma do Dionísio, o espetáculo já é reconhecido internacionalmente e no próximo sábado, dia 10, às 20h, no auditório do Centro Municipal de Cultura, a população de Santo Ângelo poderá acompanhar a apresentação única que representa três personagens distintos em momentos de humor, lirismo e dramaticidade.

No dia 14 de setembro os atores estarão em Brasília – DF, para apresentar a peça na EMBRAIXADA DA POLÔNIA, pois participam do evento denominado “Dias de Bruno Schulz”, que comemora os 130 anos de nascimento de Bruno Schulz.

Sanatorium é uma adaptação de contos do escritor polonês Bruno Schulz. A peça aborda questões sobre relações humanas, a passagem do tempo e a solidão. Em cena, três personagens revelam suas histórias: um aposentado encontra uma forma inesperada de enfrentar a solidão; um filho visita o pai que está internado em um sanatório; um velho dialoga com sua própria imagem no espelho.

Esse espetáculo participou de eventos, como: 8º Festival Internacional Bruno Schulz, em Drohobycz (Ucrânia); apresentações para universitários em Lublin e Gdánski (Polônia); apresentação no Instituto de Letra da UNB, em Brasília – DF; Seminário Oralidade e Arquivos Orais no Mestrado em Patrimônio e Memória da UFPel, em Pelotas – RS; Encontro Internacional de Estudos Poloneses da UFPR, em Curitiba – PR. A peça é destinada ao público com idade acima de 16 anos.

O Grupo de Teatro A Turma do Dionísio mantém atividade ininterrupta desde 1986, quando foi criado na cidade de Santo Ângelo. Em 36 anos de trabalho, o Grupo realizou mais de 2.500 apresentações, para mais de 700 mil espectadores, no Brasil (estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Distrito Federal), na Argentina, Bolívia, França, Suíça, Polônia, Ucrânia e Itália.