Festival Internacional de Teatro estreia com casa cheia

A 5ª edição do Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos (FIT) esta em andamento na sede social do Clube Gaúcho. Iniciou na terça-feira, dia 04 e encerra neste sábado, dia 8. Já no primeiro dia de apresentações esteve lotado e apresentou uma programação diversificada. Estudantes de escolas municipais e estaduais de Santo Ângelo, bem como de Eugênio de Castro estavam entre os espectadores.

Já no primeiro dia de apresentações os quatro espetáculos apresentados encantaram e emocionaram o público. O destaque da noite foi a cerimônia de abertura oficial, que reuniu autoridades, patrocinadores e apoiadores do FIT Cidade dos Anjos. O momento foi marcado por apresentações artísticas avaliadas como de alto valor cultural.

O time de jurados é composto por personalidades de destaque no cenário teatral. Entre eles, está Elsa Noemí Britez, talentosa paraguaia, professora, atriz profissional, compositora, escritora e produtora cultural, com mais de 10 prêmios e reconhecimento por sua trajetória notável.

Também integram o júri Geziel Souza, ator e diretor de teatro, membro do Instituto Sepé Tiaraju – Ijuí/RS e do ponto de cultura “Cultura para Todos”, vice-coordenador do Comitê Estadual de Gestão Cultura Viva do Rio Grande do Sul, Conselheiro Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul e Conselheiro Nacional de Cultura; e Jerson Fontana, ator, diretor e bonequeiro, com uma trajetória no teatro desde 1981, participando de 25 espetáculos e mais de 60 festivais no Brasil e no exterior.

Jerson também foi professor universitário, presidente da Federação de Teatro do Rio Grande do Sul e integrante do Grupo de Teatro A Turma do Dionísio desde 1986.

O FIT Cidade dos Anjos tem ainda como embaixador e debatedor Airton de Oliveira, reconhecido ator, diretor, cenógrafo, figurinista e produtor cultural, com diversos prêmios em seu currículo. Além dessas atividades, Airton desempenha os cargos de coordenador do Colegiado Setorial de Teatro do RS e representante regional do Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude no Rio Grande do Sul.

Os organizadores esperam atrair um público superior a 10 mil pessoas, sendo a maioria delas estudantes de escolas da região das Missões, o FIT Cidade dos Anjos promete uma experiência inesquecível para todos os amantes do teatro. Os ingressos para os espetáculos estão disponíveis exclusivamente no Sympla, por meio do endereço [https://www.sympla.com.br/produtor/acacia