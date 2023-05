Possíveis vestígios dos povoados jesuíticos são encontrados em propriedades rurais

Identificados poços, edificações, utensílios cerâmicos, cercas em pedras e indícios de arruamentos antigos que podem revelar novos detalhes sobre a ocupação espanhola ocorrida no Rio Grande do Sul na época das Reduções Jesuíticas

No início deste mês (maio/2023), uma equipe de voluntários e estudiosos, entre eles, José Roberto Oliveira e Álvaro Theisen realizaram visitas em propriedades rurais no interior de São Miguel das Missões e se impressionaram com o bom estado de conservação de possíveis vestígios do tempo das reduções jesuíticas e o quanto é possível aprofundar em estudos.

As coordenadas geográficas destes locais comparadas com a cartografia jesuítica e relatos históricos, podem evidenciar detalhes do modo de vida destes extintos povoados, suas rotas comerciais e o modo que realizavam as tarefas cotidianas, principalmente aquelas, que até hoje exercem influência na pecuária, agricultura e fruticultura da região.

A partir dessa expedição foi possível identificar indícios que precisam ser estudados, estima-se que existiam nos locais visitados, capelas, invernadas, cantarias de extração de pedras para as edificações e que o terreno também revela o traçado de antigas estradas por onde transitava a produção agrícola e pecuária das reduções. “Achamos a estrada das carretas que interligava São Miguel até São Martinho na Serra. Identificamos também o passo do Chuni”, relatou Álvaro.

Álvaro informou que em São João das Missões realizaram a visita em uma propriedade, onde encontraram estruturas bem preservadas e os indícios apontam para uma importante base das reduções. “Vimos um poço provavelmente jesuítico, talvez um dos mais íntegros que se tem conhecimento e isso tudo merece um estudo mais detalhado”. Também foram encontrados utensílios cerâmicos bem preservados e cercas edificadas em pedra que confrontam com os relatos históricos sobre o modo que o gado era criado nas Missões Jesuíticas.

José Roberto explica que o acesso a mapas históricos guardados em museus europeus permitiram identificar lugares como o passo do “Chuni,” local de trânsito da produção e palco da batalha Churiebi. “Os mapas condizem completamente com a realidade, isso aguça o nosso olhar e podemos perceber os vestígios dos povos que viveram aqui entre os anos de 1600 – 1700. Estamos muito felizes por estarmos descobrindo muitos detalhes da ocupação de cada hectare do território missioneiro e gaúcho”, completou José Roberto.

Sobre o Passo do Chuni o doutor em história e jornalista, Tau Golin, destaca no artigo “Cartografia da Guerra Guaranítica” que depois da união dos exércitos ibéricos, as tropas mataram o corregedor Sepé Tiaraju, e venceram a batalha de Caiboaté, episódios ocorridos nos dias 7 e 10 de fevereiro de 1756, no atual município de São Gabriel. Progressivamente foram realizando algumas escaramuças pelo caminho, a exemplo da do Passo do Churiebi, próximo a São Miguel…” – local relatado pelos expedicionários – “Com a ocupação das Missões, José Custódio de Sá e Faria e Miguel Ângelo de Blasco, junto com seus auxiliares, elaboraram mapas gerais, cartografando os principais acidentes geográficos, as estradas, os rios e os locais dos acontecimentos bélicos” detalha Golin em sua obra.

O trabalho de identificação pode ser transformado em projeto de pesquisa o que depende também de investimento público para implementação.

Edição – Marcos Demeneghi