“Encontre com o Teatro” no evento “Quebre a Perna”

Em frente a Catedral Angelopolitana já está montada a infraestrutura de telão, palco e tendas que abrigam o evento “Quebre a Perna! Encontre com o teatro”. Será exibida, de quarta-feira, dia 16, até sexta, dia 18, uma série de apresentações teatrais, circenses, realizadas oficinas, sessões de cinematografia e interação com o público. Tudo de modo gratuito e financiado pela Lei Pró Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Também é uma parceria com a Prefeitura, pois o evento está inserido na Semana Cultural de Santo Ângelo

A produtora do evento Maiara Bueno explica que, embora o Quebre a Perna! Encontre o Teatro” seja promovido pela Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, trata-se de um evento único, feito para Santo Ângelo. Nele serão exibidas peças teatrais pela manhã, tarde e noite e ainda realizadas oficinas, todos os dias.

Crianças e jovens das redes de ensino do município foram convidadas e toda a população pode participar das atividades que iniciam às 9h e se estendem durante todo o dia, até às 20h30min.

Um dos destaques é a participação do “Grupo Pertence” formado com elenco de atores com necessidades especiais (autistas, surdos, com síndrome de Down), inclusive um documentário sobre a trajetória deste grupo será exibido nesta quarta, ás 20h no telão e, logo após, promovido um momento de interação com o público, que poderá opinar e contribuir com o tema da inclusão.

Além de trabalhar com a formação de público com espetáculos gratuitos, o evento valoriza a arte e cultura teatral promovendo a integração e troca de experiências entre os atores.

Quarta 16

09h – Cia Circense Burzum: Espetáculo Kayka

10h- Oficina de direção Teatral: Turma do Dionísio

14h – Fantomania Teatro de Bonecos: Contos da Floresta

18h – Workshop “Oque pode um corpo” – Grupo Pertence

20h – Sessão comentada Documentário : “Todo mundo tem um sonho” – Grupo Pertence

Quinta 17

9h – Grupo Pertence: Fábrica de Sonhos

9h30min – Grupo Ritornelo: Faixa de Graça

10h30min – Oficina de Interpretação Teatral com a Turma do Dionísio

14h – Turma do Dionísio: As Aventuras de Fortúnio

16h – Oficina de palhaçaria: Parte II – Andruz Tomé

20h30min – Peppe Company: Alma Missioneira

Sexta 18

9h – Ueba Produtos Notáveis – Aventuras de um Fusca a Velas

10h – Oficina de Confecção e Manipulação de Bonecos – Turma do Dionísio

16h – Oficina de Palhaçaria: ParteII – Andruz Tomé

16h30min – Oficina: O Teatro e a Língua Brasileira de Sinais – Grupo Signatores

19h – Sessão Comentada Filme Romeu e Julieta – Grupo Signatores

20h – Grupo Tholl: Espetáculo Bate pra tua patota que hoje vai ter circo

Edição e Fotos | Marcos Demeneghi | Jornalista