Bloco Boom organiza cinco dias de folia e resgata a tradição dos carnavais jovens em Santo Ângelo

Nova gestão da Jú Gaúcho resgata a tradição do Bloco Boom e, neste ano, organiza a folia em cinco dias de carnaval. A partir de sexta-feira, dia 17, iniciam as concentrações diárias a partir das 17 horas no panorâmico da sede social. Quem adquire o passaporte faz a festa com DJs, shows de pagode, funk, sertanejo e ainda futebol de sabão.

As atrações especiais para o Bloco Boom iniciam já na sexta-feira, dia 17 com o Pagode Urubu Cheiroso; no sábado, dia 18, show sertanejo com Yuri Rodrigues; MC Danny, dia 20 e futebol de sabão no dia 21. O clube ainda organiza dois bailes, dia 18, com animação da Banda Porto do Som e Cia Renascer e no dia 20 o CG, em parceria com o Parador 8, traz o Show Nacional da MC Danny, entre outras atrações como o carnaval infantil no domingo.

Quanto ao carnaval, Lorenzo Tonetto destacou que a partir da interação com a diretoria foi possível organizar a participação do Bloco Boom na programação geral do Clube, bem como, preparar os atrativos específicos para os integrantes deste tradicional bloco de carnaval de Santo Ângelo. Tonetto lembrou que uma das atividades dentro do propósito de integração foi o torneio de vôlei de areia voltado para este público, avaliou positivamente e explicou que a premiação para os vencedores deu passaporte às noites de carnaval. A dupla vencedora ganhou 100% do passaporte, para a vice-campeã, 50% de desconto e para o terceiro lugar 25% de desconto.

A organização vende passaportes a preços especiais para associados e também disponibiliza à venda para não sócios. Quem adquire tem direito a caneca personalizada com tirante, duas camisetas, short personalizado para os cinquenta primeiros compradores. Participa das concentrações com open bar, lanche liberado, DJs para animar os foliões e entrada livre em todos os shows (bailes) organizados pelo Clube durante o carnaval.

O presidente da Jú Gaúcho, Lorenzo Tonetto (2022/24), assumiu a liderança do departamento jovem em setembro e acredita que é possível fazer mais e melhor para cumprir o propósito do Clube, ele destaca a missão de proporcionar lazer e qualidade de vida aos jovens associados, o aproveitamento da infraestrutura das sedes, campestre e social e ainda implementar um modelo de gestão que permita entregar produções e promoções de qualidade aos jovens associados.

Lorenzo destaca a contribuição dos integrantes da diretoria da Jú, Isabela Godoy, Ana Lara Tiecker, Gabriela Steinhorst e Ana Pedroso. Também agradeceu a confiança da diretoria Geral do Clube na pessoa da Marilise Voese e demais integrantes. Valorizou as parcerias efetivadas nestes carnaval como a feita com o ifood e o apoio do Parador 8.

A festa de carnaval de 2023 também é percebida como uma retomada, pois o período de pandemia desmobilizou a atuação jovem no clube. A ideia é recomeçar com a valorização das ações de lazer, esporte e entretenimento. Na opinião de Lorenzo os eventos realizados nas sedes do clube tendem a ganhar o apoio e a confiança das famílias, neste propósito quer contribuir para que a atuação da juventude seja focada em diversão de qualidade e adequada para esta parcela de associados, tanto que, as atrações pensadas para o bloco já estão dimensionadas neste propósito.