Artista Hiper-realista, Fabiano Millani, recebe a Ordem da Cruz Missioneira

Fabiano Millani conhecido mundialmente pelas obras primas no estilo hiper-realista recebe a homenagem do Poder Legislativo de Santo Ângelo, na sessão do dia 18 de julho foi honrado com a Ordem da Cruz Missioneira.

A Solenidade foi requerida pelo Vereador João Cardoso, União Brasil, e aprovada por unanimidade entre os vereadores e teve o objetivo de externar o reconhecimento do povo santo-angelense. Para o vereador João Cardoso, requerente da homenagem, é fundamental homenagear os cidadãos conterrâneos que se destacam e elevam o nome da cidade.

Fabiano Millani nasceu em 27 de junho de 1981, em São Paulo, no entanto cresceu em Santo Ângelo, onde iniciou sua carreira artística. Muito jovem, aos 17 anos de idade, fez um curso de desenho, onde já demonstrava o grande artista que se tornaria. Em 2006, conquistou o 1º lugar no concurso de pintura do 1º Batalhão de Comunicação de Santo Ângelo. Desde então o artista ganhou diversos títulos e concursos importantes em que participou. Em 2009, Millani construiu seu estúdio, onde trabalha exclusivamente como artista plástico e professor de desenho e pintura. Durante sua jornada artística, desenvolveu uma técnica única, mostrando a maneira mais precisa e fácil de obter hiper-realismo.

O talento do artista Fabiano Millani é reconhecido mundialmente, ganhando amplo destaque em vídeos que viralizaram na internet. Atualmente, a maioria de suas obras são comercializadas para clientes estrangeiros de vários países. Destacando que seu forte não são as palavras, mas sim a pintura, o artista agradeceu o reconhecimento do Legislativo de Santo Ângelo ao lhe conceder a Ordem da Cruz Missioneira. Na oportunidade, agradeceu especialmente o acolhimento que Santo Ângelo lhes proporciona. Segundo Fabiano Millani, suas obras de arte traduzem suas palavras, ou seja, o artista expressa na arte seus sentimentos.