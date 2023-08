Semana da Pátria com desfile dia 7 de setembro

O desfile cívico alusivo ao “Dia da Independência” será realizado em Santo Ângelo no dia sete de setembro com início às 8h30min na Rua Marechal Floriano. A abertura será com o desfile dos militares, órgãos de segurança pública, seguidos pelos grupos de escoteiros, clubes de desbravadores, APAE, e escolas da rede pública e privada de Santo Ângelo. As entidades representativas encerrarão o desfile.

Uma Comissão Organizadora da Semana da Pátria reuniu-se na última quarta-feira, 02, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SMEd) para definir a programação.

O tema nacional da Semana da Pátria 2023, é o centenário de falecimento de Ruy Barbosa de Oliveira; o estadual faz menção ao Centenário da Revolução de 1923; e o municipal é alusivo aos 150 Anos de Emancipação Político-Administrativa de Santo Ângelo.

A abertura das festividades será feita com um ato simbólico no dia 1º de setembro, às 9 horas, na Praça Leônidas Ribas, a Praça do Brique, com o hasteamento dos pavilhões e acendimento da pira da Pátria, a cargo dos representantes dos Três Poderes de Santo Ângelo.

A chegada do fogo simbólico em Santo Ângelo está prevista para o dia 21 deste mês, às 13h20min, no Colégio Tiradentes da Brigada Militar.

ENTIDADES INTERESSADAS – As entidades interessadas em participar do desfile de sete de setembro devem procurar a Secretaria Municipal de Educação – Rua Antônio Manoel, 1414 – para retirar o regulamento, a ficha de inscrição e receber as orientações. As Inscrições poderão ser feitas até às 17 horas do próximo dia 26.

Comissão Organizadora – Foram a Comissão Organizadora da Semana da Pátria 2023, a SMEd, 14ª Coordenadoria Regional de Educação, o Exército Brasileiro, Brigada Militar, Coordenadoria de Mobilidade Urbana, Grupos de Escoteiros, Clubes de Desbravadores, Colégio Tiradentes e APAE.