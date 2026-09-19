Santo Ângelo vive a Semana Farroupilha

PROGRAMAÇÃO DAS ENTIDADES DE SANTO ÂNGELO
CTG 20 de Setembro
* Todos os dias: Café campeiro com café de cambona e tradicional, acompanhado de pão de trigo, pão de milho, bolacha, cuca, salame, queijo, bolos, nata, melado e geleias.
* Sábado, 19
* 12h: Almoço com feijoada, couve, laranja, farofa, batata caramelizada, arroz, ensopado, pão e saladas. R$ 40,00 para não sócios e R$ 30,00 para sócios em dia.
* 20h30min: Abertura com pratas da casa.
* 23h: Baile Oficial da Semana Farroupilha com o Grupo Rodeio. Traje pilchado ou social.
* Domingo, 20
* 9h: Desfile Farroupilha.
* 12h30min: Almoço com churrasco, galeto, maionese, mandioca, arroz, ensopado, pão e saladas. R$ 55,00 para não sócios e R$ 45,00 para sócios em dia.
* 17h: Arriamento dos pavilhões e encerramento da Semana Farroupilha 2026.
GDF Os Farroupilhas
* Sábado, 19
* 9h: Café Campeiro – R$ 30,00.
* Almoço: Galinhada, ensopado, feijão campeiro, saladas diversas e pão. R$ 40,00 adulto e R$ 25,00 criança (6 a 11 anos).
* Jantar com música ao vivo: Carreteiro, salsichão assado, bife, chuleta, arroz, saladas diversas e mandioca. R$ 50,00 adulto e R$ 30,00 criança (6 a 11 anos).
* Domingo, 20
* Almoço: Churrasco e galeto, arroz, maionese, saladas diversas, cuca e batata doce. R$ 55,00 adulto e R$ 35,00 criança (6 a 11 anos).
CTG Tio Bilia
* Sábado, 19
* 20h: Porco à Califórnia, batata caramelizada, frango com bacon, maionese, arroz e mix de folhas. Valor: adulto sócio R$ 30,00; não sócio R$ 40,00; infantil/invernada R$ 20,00.
* Baile: Grupo Fandango.
* Domingo, 20
* 12h: Churrasco, galeto, massa, maionese, arroz, cuca, mandioca e mix de folhas. Valor: adulto sócio R$ 40,00; adulto não sócio R$ 55,00; infantil/invernada R$ 30,00.
* 19h: Missa.
* 20h: Carreteiro, ensopado, pão e mix de folhas. Valor: adulto sócio R$ 30,00; adulto não sócio R$ 40,00; infantil/invernada R$ 20,00.
* Baile: Grupo Fandango.
CTG Os Legalistas
* Sábado, 19
* 12h30min: Carreteiro de charque e saladas. Valor: R$ 40,00.
* Atividades: Mateada, futebol de bombacha, oficina de encilha e passeio de cavalo.
* 20h30min: Galeto com massa e acompanhamentos. Valor: R$ 40,00.
* Animação: Grupo Mauri e os Gaúchos.
* Domingo, 20
* 12h30min: Churrasco e acompanhamentos. Valor: R$ 50,00.
DESFILE
O ponto alto das comemorações será o tradicional Desfile Farroupilha, agendado para o domingo, 20 de setembro, na Rua Marechal Floriano. O ato começará às 8 horas com a revista à tropa, e a passagem dos cavalarianos e entidades iniciará às 8h30min, no sentido Sul-Norte.
Neste ano, a primeira parte do desfile será temática e fará um resgate histórico focado nos ciclos missioneiros e reduções. A abertura ficará por conta da Brigada Militar, seguida pelas entidades que homenagearão a história local:
CTG A Voz dos Pampas: A chegada dos jesuítas no primeiro ciclo missioneiro;
GTF Coronel Aparício Borges: Redução de São Francisco de Borja;
CTG Tio Bilia: Redução de São Nicolau;
CTG 20 de Setembro: São Luiz Gonzaga;
CTG Os Legalistas: Redução de São Miguel;
CTG A Volta dos Farrapos: Redução de São Lourenço;
GDF Os Farroupilhas: Reduções de São João Batista e Santo Ângelo Custódio.
Ordem do desfile dos cavalarianos
No desfile dos cavalarianos, a ordem será a seguinte:
Grupo Folclórico Madrugada do Rio Grande;
CTG A Voz dos Pampas;
GTF Coronel Aparício Borges;
CTG Tio Bilia;
CTG 20 de Setembro;
CTG Os Legalistas;
CTG A Volta dos Farrapos;
GDF Os Farroupilhas;
Piquete Herdeiros da Tradição;
Núcleo Missioneiro de Criadores de Cavalos Crioulos.