Santo Ângelo vive a Semana Farroupilha

PROGRAMAÇÃO DAS ENTIDADES DE SANTO ÂNGELO

CTG 20 de Setembro

* Todos os dias: Café campeiro com café de cambona e tradicional, acompanhado de pão de trigo, pão de milho, bolacha, cuca, salame, queijo, bolos, nata, melado e geleias.

* Sábado, 19

* 12h: Almoço com feijoada, couve, laranja, farofa, batata caramelizada, arroz, ensopado, pão e saladas. R$ 40,00 para não sócios e R$ 30,00 para sócios em dia.

* 20h30min: Abertura com pratas da casa.

* 23h: Baile Oficial da Semana Farroupilha com o Grupo Rodeio. Traje pilchado ou social.

* Domingo, 20

* 9h: Desfile Farroupilha.

* 12h30min: Almoço com churrasco, galeto, maionese, mandioca, arroz, ensopado, pão e saladas. R$ 55,00 para não sócios e R$ 45,00 para sócios em dia.

* 17h: Arriamento dos pavilhões e encerramento da Semana Farroupilha 2026.

GDF Os Farroupilhas

* Sábado, 19

* 9h: Café Campeiro – R$ 30,00.

* Almoço: Galinhada, ensopado, feijão campeiro, saladas diversas e pão. R$ 40,00 adulto e R$ 25,00 criança (6 a 11 anos).

* Jantar com música ao vivo: Carreteiro, salsichão assado, bife, chuleta, arroz, saladas diversas e mandioca. R$ 50,00 adulto e R$ 30,00 criança (6 a 11 anos).

* Domingo, 20

* Almoço: Churrasco e galeto, arroz, maionese, saladas diversas, cuca e batata doce. R$ 55,00 adulto e R$ 35,00 criança (6 a 11 anos).

CTG Tio Bilia

* Sábado, 19

* 20h: Porco à Califórnia, batata caramelizada, frango com bacon, maionese, arroz e mix de folhas. Valor: adulto sócio R$ 30,00; não sócio R$ 40,00; infantil/invernada R$ 20,00.

* Baile: Grupo Fandango.

* Domingo, 20

* 12h: Churrasco, galeto, massa, maionese, arroz, cuca, mandioca e mix de folhas. Valor: adulto sócio R$ 40,00; adulto não sócio R$ 55,00; infantil/invernada R$ 30,00.

* 19h: Missa.

* 20h: Carreteiro, ensopado, pão e mix de folhas. Valor: adulto sócio R$ 30,00; adulto não sócio R$ 40,00; infantil/invernada R$ 20,00.

* Baile: Grupo Fandango.

CTG Os Legalistas

* Sábado, 19

* 12h30min: Carreteiro de charque e saladas. Valor: R$ 40,00.

* Atividades: Mateada, futebol de bombacha, oficina de encilha e passeio de cavalo.

* 20h30min: Galeto com massa e acompanhamentos. Valor: R$ 40,00.

* Animação: Grupo Mauri e os Gaúchos.

* Domingo, 20

* 12h30min: Churrasco e acompanhamentos. Valor: R$ 50,00.

DESFILE

O ponto alto das comemorações será o tradicional Desfile Farroupilha, agendado para o domingo, 20 de setembro, na Rua Marechal Floriano. O ato começará às 8 horas com a revista à tropa, e a passagem dos cavalarianos e entidades iniciará às 8h30min, no sentido Sul-Norte.

Neste ano, a primeira parte do desfile será temática e fará um resgate histórico focado nos ciclos missioneiros e reduções. A abertura ficará por conta da Brigada Militar, seguida pelas entidades que homenagearão a história local:

CTG A Voz dos Pampas: A chegada dos jesuítas no primeiro ciclo missioneiro;

GTF Coronel Aparício Borges: Redução de São Francisco de Borja;

CTG Tio Bilia: Redução de São Nicolau;

CTG 20 de Setembro: São Luiz Gonzaga;

CTG Os Legalistas: Redução de São Miguel;

CTG A Volta dos Farrapos: Redução de São Lourenço;

GDF Os Farroupilhas: Reduções de São João Batista e Santo Ângelo Custódio.

Ordem do desfile dos cavalarianos

No desfile dos cavalarianos, a ordem será a seguinte:

Grupo Folclórico Madrugada do Rio Grande;

CTG A Voz dos Pampas;

GTF Coronel Aparício Borges;

CTG Tio Bilia;

CTG 20 de Setembro;

CTG Os Legalistas;

CTG A Volta dos Farrapos;

GDF Os Farroupilhas;

Piquete Herdeiros da Tradição;

Núcleo Missioneiro de Criadores de Cavalos Crioulos.