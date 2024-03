IPTU em cota única vence dia 11 de março

Segundo a assessoria de comunicação da Administração Municipal os Carnês do IPTU estão sendo enviados pelos Correios. O Pagamento à vista tem 20% de desconto para contribuintes sem débitos com o município

Os carnês do Imposto Predial e Territorial e Urbano (IPTU) do exercício 2024 de Santo Ângelo estão sendo distribuídos pelos Correios. Conforme o secretário municipal de Gestão de Finanças, Luís Alberto Voese, os carnês serão entregues em prazo hábil para o pagamento. “A previsão é que até final desta semana todos os contribuintes de Santo Ângelo estejam de posse de seus carnês”, assinalou.

Os proprietários de terrenos sem edificação podem retirar o carnê via internet – www.santoangelo.rs.gov.br – Portal do Contribuinte, em seguida no link Guia de IPTU – ou diretamente no Espaço Cidadão, Setor de Tributos – Rua Antunes Ribas, 1134.

DESCONTO

O pagamento em cota única vence dia 11 de março e oferece 20% de desconto para o pagamento à vista para contribuintes adimplentes com a fazenda do município e 10% para quem tem registro de dívida ativa. Quem optar pelo parcelamento em até vezes, terá direito a 7% de desconto no pagamento na data do vencimento, sempre dia 10 de cada mês.

O pagamento do IPTU pode ser feito com dinheiro, via PIX e cartões de débito. Os bancos Banrisul, Sicredi, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e seus conveniados, e as agências lotéricas estão habilitadas a receber o imposto.

Foto: Fernando Gomes