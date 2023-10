Conselho Tutelar – Três reeleitos e dois eleitos em Santo Ângelo

CONDICA divulgou na noite de domingo, dia 01 de outubro, os cinco eleitos para as vagas de Conselheiro Tutelar em Santo Ângelo. Neste ano (2023) concorreram 15 candidatos. Foram 5390 votos válidos em 40 urnas eletrônicas organizadas em 25 locais de votação. A quantidade de votantes foi menor que da eleição anterior, quando foram às urnas 6012 eleitores

Entre os cinco conselheiros tutelares eleitos no final de semana, três deles foram reeleitos, ou seja, já ocupavam a vaga, sendo eles: Jonatã Ferreira Junior (597 votos), Diana Konzen (590 votos) e Fabinho Ávila da Silva (482 votos).

O mais votado foi Milton Melgarejo de Vargas (679 votos), Lucimara Gonçalves é a outra titular eleita com 533 votos. A soma de votos de todos os candidatos (suplentes e eleitos) totaliza 5390. Na eleição anterior foi computado um universo, um pouco maior de votantes, 6012.

O processo eleitoral foi organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) e a Comissão Eleitoral contou com o apoio da Justiça Eleitoral com empréstimo e a preparação de urnas eletrônicas, o treinamento das pessoas que trabalharam nas mesas receptoras de votos, a definição dos locais de votação e a cessão das listas de eleitores, mediante solicitação prévia dos municípios.

Os demais candidatos compõe agora uma lista de suplentes, caso haja a vacância de uma ou mais vagas, assume, por ordem de votação o subsequente mais votado.

Tais eleições ocorrem a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao das eleições gerais. A votação ocorre, obrigatoriamente, das 8h às 17h. Seguindo orientação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.

Suplentes

Joiceara da Veiga Plein – 445 votos

Alcinda de Souza – 347 votos

Silvia Machado da Silva – 316 votos

Katiúcia Ribeiro Flores Bettker – 308 votos

Denise Regina Martins – 284 votos

Viviani Bueno Almeida – 271 votos

Marisa Meotti – 243 votos

Taíse Fernandes Pereira – 177 votos

Lenir Terezinha Behling – 74 votos

Querli Stoffels – 44 votos