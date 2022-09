Condutores homens são os que mais se envolvem em acidentes no Estado

As estatísticas do Detran alertam para o perfil dos condutores que mais se envolvem em acidentes. Aqueles com vítimas fatais ocorrem com maior frequência entre homens na faixa etária de 35 à 39 anos

Um acidente com lesão corporal foi registrado no cruzamento da Rua Antunes Ribas e Tiradentes. Ambos os veículos eram conduzidos por homens, um dos veículos ainda transportava duas passageiras que foram socorridas pelo Samú e pelo Corpo de Bombeiros, sendo que por conta das lesões, foram encaminhadas para o Hospital Santo Ângelo para exames e acompanhamento.

O local do acidente é controlado por semáforo e suspeita-se que um dos condutores tenha avançado o sinal no tempo errado.

Embora o acidente não tenha vítimas fatais, reforça a estatística do DETRAN do Rio Grande do Sul que indicam que o maior índice de mortes em acidentes está relacionado com condutores masculinos (81%) conforme dados apurados entre janeiro e junho de 2022. O acompanhamento periódico do DETRAN também mostra que a maior quantidade de acidentes fatais ocorre com homens na faixa etária entre 35 e 39 anos.

Acidentes como esse alertam para os cuidados ao dirigir no transito local. De janeiro até trinta de julho deste ano o DETRAN contabiliza que ocorreram seis acidentes com vítimas fatais em Santo Ângelo, sendo três em ruas municipais e três em rodovias estaduais. Em Santo Ângelo em cada grupo de 100 pessoas, 51 possuem habilitação (CNH). Ao todo são 41.475 habilitados (dados de 2020).