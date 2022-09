Tortas de 15 andares abre festival em Santo Ângelo

O evento iniciou na segunda-feira, dia 05, durante a Feaagri e segue até o dia 30 com a comercialização de tortas diretamente nas padarias e confeitarias participantes

O presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, ao lado da torta e o Prefeito de Santo Ângelo Jacques Barbosa

A abertura oficial do 15ª edição do Festival Cidade das Tortas foi realizada na tarde de segunda-feira, dia 5. Foram distribuídas fatias da torta aos visitantes da Feaagri Missões e adiantado pelo Secretário da Economia, Turismo e Inovação, João Batista, que no aniversário de 150 anos de Santo Ângelo será confeccionada uma torta de 150 metros. O feito que contará com contribuição do SENAC e poderá levar o município ao livro dos recordes.

Neste ano o evento contou com a presença do presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, homenageado com o título de patrono da 15ª edição.

Até esta quarta-feira, dia 7, o Senac oferta uma série de oficinas gratuitas de gastronomia no Espaço Senac Garden instalado no Parque de exposições Siegfried Ritter. Hoje às 9h será servido um café da manhã oferecido por Fecomércio-RS, Sindilojas Missões e Sicredi para os expositores FEEAGRI e às 14h realizada uma Oficina Kids de tortas com a Chef Carine Pelentir.

Durante a Feaagri seis dos participantes do festival comercializam as tortas na Casa Polonesa que sedia a atração até esta quarta-feira. Depois desta data, as demais 20 confeitarias e padarias participantes comercializam sabores especiais do doce diretamente em seus estabelecimentos, até o dia 30 de setembro.

O presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn declarou ser uma honra o convite de participar como patrono do Festival, um evento que valoriza o empreendedor local, fortalece os negócios, o trabalho e a renda, principalmente em um momento de retomada, pós-pandemia.

O prefeito da cidade Jacques Barbosa aproveitou o discurso e a presença do presidente do Sistema Fecomércio para valorizar a união entre os setores público, privado, agronegócio e universidades. Ao citar a obra de aterramento do aeroporto como exemplo, relatou que em Santo Ângelo a união da universidade, setor público e setor privado facilita alcançar o desenvolvimento.

Secretário da Economia, Turismo e Inovação, João Batista, recordou aspectos culturais e históricos do festival, agradeceu lideranças que contribuíram para o fortalecimento do ao longo dos anos.