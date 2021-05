Visita ao Sítio Arqueológico de São Miguel depende de agendamento prévio

O Espetáculo Som e Luz e a visitação ao Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões está ocorrendo com número limitado de pessoas e necessidade de agendamento prévio

As medidas de afastamento social provocadas pela pandemia de Covid-19 mudaram a rotina de visitas no Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões. Durante o dia é permitido um limite de 300 pessoas, a venda de ingressos pela manhã ocorre entre às 9h e 10h45min e o visitante pode permanecer no sítio até ao meio-dia. À tarde a venda de ingresso é das 14h às 16h45min e o limite de permanência até às 18h.

Os ingressos para o espetáculo Som e Luz são vendidos a partir das 19h e ocorre às 20h, todos os dias, com limite de 130 pessoas. Caso ultrapasse este número existe a possibilidade de uma segunda sessão ser realizada. Somente na segunda pela manhã o parque fica fechado para a manutenção.

As alterações nas regras de visitação ocorrem por conta da pandemia de covid-19 e a falta de agendamento prévio pode causar embaraços para os turistas desavisados. Por este motivo, a melhor saída é realizar um contato prévio com a Secretaria de Turismo do Município de São Miguel das Missões pelo telefone (55) 3381 1294 ou (55) 3381-1299; WhatsApp 55 8403-9523.

A visitação chegou a ser suspensa por quase seis meses e a exibição do espetáculo som e luz também deixou de ocorrer. O retorno iniciou em 04 de setembro, mas com necessidade de agendamento.

O Som e Luz Drive-in também foi uma experiência realizada no mês de agosto de 2020. Com exibição alusiva ao Dia dos Pais, naquele período foi inaugurada uma modalidade até então não realizada em São Miguel das Missões. Neste sistema os carros se posicionavam fora do cercado do sítio e o turista sintonizava o áudio por rádio frequência.