Sesc/RS retoma pacotes turísticos com valorização dos destinos gaúchos

O Sesc/RS retoma os pacotes. As ações estão sendo pensadas com cuidado e adaptadas ao momento atual para valorizar as cidades gaúchas. Gramado, Torres, Tramandaí, Machadinho e Marcelino Ramos estão entre as opções para os próximos meses, assim como as cidades do estado vizinho Florianópolis, Lages e Blumenau.

Os hotéis do Sesc já reabriram suas portas e operam com capacidade reduzida e respeito aos rígidos protocolos de segurança e higienização. A mesma atenção a esse novo cenário está sendo dedicada aos pacotes turísticos para proporcionar férias e momentos de descanso em família. No site www.sesc-rs.com.br/turismo/pacotesturisticos, é possível encontrar todos dos destinos disponíveis no segundo semestre do ano e suas condições, que também podem ser consultadas no Sesc de cada município. Mais informações podem ser adquiridas pelo Whatsapp http://abre.site/0/whatspacotessesc.

Pacotes turísticos – Sesc/RS

Outubro

Gramado (de 09 a 12/10) – com saída de Erechim e Passo Fundo

Torres (de 09 a 12/10) – com saída de Cruz Alta

Bento Gonçalves (09 a 12/10) – com saída de Cruz Alta e São Luiz Gonzaga

Torres (de 10 a 12/10) – com saída de Porto Alegre e região Metropolitana.

Gramado (de 16 a 18/10) – com saída de Bagé e Livramento

Torres com Itaimbezinho (16 a 18/10) – com saída de Santa Maria, Santiago e São Sepé.

Machadinho (de 18 a 20/10) – com saída de Lajeado, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires

Lagesc/SC (de 30/10 a 02/11) – com saída da região Metropolitana.

Florianópolis/SC (de 30/10 a 02/11) – com saída de Porto Alegre

Torres com Itaimbezinho (de 30/10 a 02/11) – com saída de Carazinho e Palmeira das Missões

Gramado com Rota Cervejeira (de 30/10 a 02/11) – com saída de Alegrete e Uruguaiana

Gramado com Raízes Coloniais (de 31/10 a 02/11) – com saída de Santo Ângelo e Ijuí

Gramado (de 31/10 a 02/11) – com saída de Rio Grande, Pelotas e Camaquã

Novembro

Marcelino Ramos (de 05 a 08/11) – com saída de Bagé

Rota Cervejeira (de 06 a 08/11) – com saída de Porto Alegre

Florianópolis/SC (de 08 a 13/11) – com saída de Lajeado

Rota Cervejeira (dia 21/11) – com saída de Porto Alegre

Caiobá com Curitiba/PR (de 27 a 30/11) – com saída de Porto Alegre

Dezembro

Blumenau/SC (de 13 a 16/12) – com saída de Porto Alegre

Rio de Janeiro/RJ (de 10 a 13/12) – com saída de Porto Alegre

Florianópolis/SC (de 18 a 21/12) – com saída de Porto Alegre

Tramandaí (de 31/12 a 03/01) – com saída de Porto Alegre