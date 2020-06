São Miguel das Missões continua com as obras do PAC : Cidades Históricas

Esta em andamento a requalificação da zona urbana de São Miguel das Missões. A obra inclui melhorias em 23 trechos, como implantação de calçadas com rotas acessíveis, ciclovias e ciclofaixas, pavimentação asfáltica, áreas de lazer, sinalização de trânsito e novo paisagismo.

Uma visita de autoridades políticas e técnicos do IPHAN ao município de São Miguel das missões foi realizada no último dia 10 e marcou o início da segunda etapa das obras do PAC – Requalificação Urbana. Participaram o prefeito de São Miguel das Missões, Hilário Casarin, o presidente da AMM Ademir Gonzatto, uma equipe do IPHAN, o representante da Bripav Britagem e Pavimentação (que realiza a obra), engenheiro Marcos Bussler, Secretários Municipais e equipes das secretarias de Turismo e Obras.

Nessa segunda fase das obras, que tiveram início no final de maio, serão investidos mais R$ 12,3 milhões em cerca de 80 mil metros quadrados de melhorias. A obra conta com mão de obra local, empregando 20 pessoas da comunidade de forma direta. A primeira etapa do PAC começou no ano passado, agora está em fase de conclusão e contou com um investimento de R$ 3 milhões que somado ao valor da segunda fase já soma uma aplicação superior a R$15 milhões.

O PAC Cidades Históricas iniciou suas discussões em São Miguel das Missões, no ano de 2011, através de reuniões com a comunidade para levantamento das demandas que iriam compor as ações a serem desenvolvidas na apresentação do projeto. No início de 2013, com a demanda de ações foram elaborados os pré-projetos, que foram apresentados em Brasília para uma comissão do IPHAN Nacional, nesta mesma oportunidade os municípios de Jaguarão, Porto Alegre e Pelotas, que juntamente com São Miguel das Missões, eram os municípios gaúchos contemplados com esse projeto federal.

Na apresentação, após análise do grupo gestor do IPHAN e Coordenação nacional do Programa PAC, foram definidas três ações para serem implantadas no município missioneiro:

• A Implantação do Complexo Cultural do Sítio de São Miguel Arcanjo: Sede do Iphan, anexo do Museu das Missões, Centro de Atendimento ao Turista e Centro de Interpretação das Missões e Centro Cultural – Mapeamento tridimensional – Destaque

• Implantação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas nas Ruínas de São Miguel

• Requalificação urbanística do entorno do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo

O prefeito da cidade de São Miguel das Missões está convicto de que o projeto pode beneficiar a população e visitantes deste patrimônio mundial. “A realização dessa obra é a concretização de um objetivo que buscamos junto ao Governo Federal e ao IPHAN desde 2013. Temos certeza de que essas melhorias trarão inúmeros benefícios a comunidade miguelina” destaca o Prefeito Casarin.