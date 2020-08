Espetáculo Som e Luz é retomado na modalidade drive-in

Enquanto forem mantidos os protocolos de distanciamento controlado no nível em que se encontram, o tradicional espetáculo Som e Luz exibido no sítio arqueológico de São Miguel das Missões poderá ser visto de modo gratuito no sistema Drive-in de dentro do carro e o som será transmitido por rádio Frequência

O Som e Luz Drive-in é uma modalidade inédita de assistir o tradicional espetáculo que conta a história das Missões Jesuíticas e dos Guaranis no sítio arqueológico de São Miguel das Missões. As duas primeiras exibições serão neste final de semana alusivo ao dia dos pais, no sábado às 20h e domingo no mesmo horário.

Esta modalidade de apresentação permitirá que os turistas possam acompanhar o show de luzes e sons de dentro de seus veículos e foi adotado como uma alternativa diante das medidas de afastamento social impostas pela pandemia de covid-19. De dentro dos veículos e posicionados em uma área reservada, as famílias terão acesso a uma amostra do que é o Espetáculo Som e Luz

Este evento histórico cultural é promovido pela prefeitura de São Miguel das Missões, por meio da Secretaria de Turismo, IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Rádio Piratini que vai disponibilizar o áudio em radiofrequência que será sintonizado nos veículos.

O sítio arqueológico de São Miguel das Missões é Patrimônio Mundial, Cultural e Natural e um dos conjuntos históricos mais importantes situados em terras brasileiras. Segundo o secretário de turismo do município, foi realizado um estudo do fluxo de turistas e enquanto se mantiverem as restrições de visitação dentro do sítio, as sessões Drive-in devem se repetir nas quintas, sextas e sábados.