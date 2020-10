Efetivo da Brigada Militar participara da Operação Hórus

Operação Hórus está em andamento na região de Fronteira do Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira, dia 23, mais uma ação foi realizada e ocorreu uma parada estratégica na Praça Pinheiro Machado em Santo Ângelo.

Participam efetivos da 14º BPM, apoiado pelo BOPE (Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar), BAVBM (Batalhão de Aviação da Brigada Militar), 3ºBABM (Polícia Ambiental), bem como, Policiais Civis da 27ª DPRI.

Foram cumpridos sete mandados de buscar e apreensão na localidade de Santo Izidro, interior de São Nicolau. A operação Hórus realiza patrulhamento terrestre, patrulhamento aéreo, barreiras e abordagens a veículos e pessoas e tem foco no combate ao Crime de Abigeato nesta área de fronteira do Grande do Sul. Foram presos dois indivíduos, duas armas de fogo e munições.

Segundo a Brigada Militar o trabalho é diuturno utilizando todos os meios disponíveis na Instituição, com o objetivo de proporcionar segurança para a Comunidade, e nesse caso os moradores das áreas rurais.