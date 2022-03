CRPO Missões realiza Operação Feriado de Carnaval 2022

O CRPO Missões deu início à Operação Feriado de Carnaval 2022. Desde a sexta-feira, dia 25, a Brigada Militar realiza ações de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo nos 32 municípios pertencentes ao 14º BPM, 29º BPM e 7º RPMon.

A Operação tem como foco coibir crimes e levar uma maior sensação de tranquilidade para as comunidades durante o final de semana e feriado de carnaval, concentrando seus esforços e intensificando suas fiscalizações em pontos e horários estratégicos, buscando atuar em conjunto com outros órgãos dos municípios de abrangência do Comando Regional.

Policiais atuantes em diversos Municípios da Região de abrangência do CRPO – Comando Regional de Polícia Ostensiva Missões