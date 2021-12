Brigada Militar realiza ações de qualificação e reforço do efetivo policial

Até o dia 30 de dezembro está aberto o concurso público para o preenchimento de 4000 vagas para Soldado de Nível III, mas além disso, na última semana três novos soldados foram recepcionados no 7º RPMon, eles integraram a turma que recentemente foi formada no Polo de Ensino em Santa Rosa, inclusive com aulas práticas de policiamento ostensivo realizadas nas ruas do município de Santo Ângelo.

A Secretaria de Segurança Pública adota políticas de reforço do efetivo policial e aquisição de equipamentos para a Brigada Militar. Três ações refletem diretamente na comunidade local. Durante os meses que antecederam dezembro, foi percebida intensa presença militar no centro de Santo Ângelo, este efetivo era representado por alunos que concluíam o processo de treinamentos no Polo de Ensino de Santa Rosa e, no município de Santo Ângelo, participaram e acompanharam ações práticas de policiamento ostensivo nas ruas do município.

Três destes soldados foram recepcionados na última quinta-feira, dia 8, pelo comando do 7º RPMon, pois assumiram as tarefas como policiais no município de Santo Ângelo e de Sete de Setembro. Os demais formandos, segundo o Tenente Coronel Sergio Gonçalves dos Santos, serão remanejados para as várias cidades do Rio Grande do Sul, mediante a necessidade de atuação definida pelo comando estadual.

Sobre o Concurso

A secretaria de Segurança Pública do Estado está com edital de concurso público para preenchimento de 4000 vagas de Praça de Polícia Ostensiva “Soldado de Nível III” aberto para a inscrição até o dia 30 de dezembro no site – www.fundatec.org.br; O valor da taxa de inscrição é de R$ 92,64 e a remuneração prevista para o cargo é de R$ 4.689,23.

A seleção é feita em três fases, uma delas é a prova de exame intelectual, a segunda prevê o exame de saúde e a terceira o exame de capacitação física. Portanto, são necessários alguns requisitos, entre eles, possuir escolaridade de Nível Médio; Ter nacionalidade brasileira; Ter idade mínima de 18 anos e máxima de 25 anos até o último dia das inscrições; Possuir a altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino e 1,60m, para candidatas do sexo feminino; Possuir ilibada conduta pública e privada mediante comprovação. Possuir Carteira Nacional de Habilitação/permissão válida, classificada no mínimo na Categoria “B”, até o dia previsto em Edital, entre outros requisitos expressos no edital.