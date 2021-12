Brigada Militar inicia oficialmente a “Operação Papai Noel”

A “Operação Papai Noel” foi lançada em ato público realizado na Praça Ricardo Leônidas Ribas na manhã de segunda-feira, dia 6, visa garantir a tranquilidade pública e inibir ações de furto e roubo em zonas comerciais e com maior fluxo de pessoas, principalmente nesta época do ano, na qual são intensificadas as campanhas de vendas com horário estendido e noturno

Tanto os recursos humanos, quanto de viaturas e equipamentos estarão sendo usados em sua capacidade máxima, informou o Comandante do CRPO Missões, Tenente Coronel Sérgio Gonçalves dos Santos. A brigada militar estará realizando ações conjuntas e planejadas para reduzir os índices criminais.

Major Enizio do 7º Regimento destacou que serão intensificadas as atividades de policiamento ostensivo na área de responsabilidade territorial do comando. Estas atividades tem vistas a manutenção do controle da ordem pública, bem como evitar o aumento de ocorrências policiais, em especial, ocorrências contra a pessoa e o patrimônio.

Em Santo Ângelo a solenidade contou com a presença do Comandante do CRPO Missões Tenente Coronel Sergio, Tenente Coronel Venturela do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Hasadias representando o Prefeito Municipal de Santo Ângelo, Tenente Cristiano Comandante do Corpo de Bombeiros de Giruá, Tenente Belmiro Comandante do Pelotão Rodoviário de Santo Ângelo, Tenente Gerson Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Pelotão Ambiental, Senhor Gilberto Presidente do Sindilojas, Senhor Felipe Presidente da Acisa, Imprensa Local, entre outras autoridades.

Durante o evento de lançamento, Gilberto Aiolf, falou em nome dos Lojistas e expressou o agradecimento pelo trabalho de policiamento realizado durante todo o ano em Santo Ângelo, manifestou a sensação de segurança percebida pela Classe está em função do bom serviço prestado pela Brigada Militar.