Santo Ângelo alcança 50% da população com a primeira dose

A Secretaria Municipal da Saúde de Santo Ângelo trabalha com a expectativa de encerrar esta semana com mais de 50% da população vacinada com a primeira dose contra a COVID-19. O município alcançou nesta segunda-feira, 46,8% de vacinados e 17% com a imunização completa (primeira e segunda dose, e dose única). O cronograma de vacinação para esta semana prevê várias frentes de vacinação em faixas etárias distintas, com a aplicação da primeira dose e a chamada repescagem para quem perdeu o período das aplicações.

“O elevado percentual de vacinados já apresenta resultado, com uma redução de 51,5% nos casos de COVID no mês de junho em relação a maio”, disse o secretário da Saúde, Flávio Christensen lembrando que a aplicação da vacina contra a COVID nas indústrias de Santo Ângelo teve seu encerramento na terça-feira, dia 06.

NÚMEROS – Conforme números da Secretaria Municipal da Saúde, o percentual de 46,8% de pessoas que receberam a primeira dose em Santo Ângelo é maior que a média do próprio Estado: 43,9% da população, em números da segunda-feira.

Quanto ao esquema vacinal completo, a diferença é 0,3%: 17,3% a média do Estado e 17% em Santo Ângelo.

ÍNDICE – Na avaliação do coordenador regional de Saúde, Iury Sommer Zabolotsky, 46,8% da população vacinada com a primeira dose é um índice excelente e Santo Ângelo avança no processo. “É quase metade da população. As idades são diferentes entre os municípios de uma mesma região. Alguns tem uma população mais jovem e outros habitantes com faixa etária mais elevada. São fatores que também devem ser considerados na condução do processo vacinal”, destacou.

NOVA REMESSA – Zabolotsky confirmou que uma nova remessa de vacinas chegou em Santo Ângelo na terça-feira, 06. Segundo o coordenador, serão destinadas 2.342 doses para o município, com 1.400 da Janssen (dose única) e 942 da Pfizer, que dará mais um impulso para o cronograma de vacinação.

Cronograma de vacinação

Quarta-feira, dia 07 – CTG Os Legalistas

Moradores de 47 A 48 ANOS vacinação no CTG Os Legalistas a partir das 7h30min.

Moradores de 45 e 46 anos – Vacinação no CTG Os Legalistas a partir das 12h30min. As equipes estarão disponíveis até às 16h30min.

Quarta-feira, dia 07 – Secretaria Municipal de Saúde

NOVA CHAMADA ÀS GESTANTES E PUÉRPERAS – das 13h às 16h, na Secretaria Municipal de Saúde, no Setor de Ginecologia (2º piso), serão vacinadas todas as gestantes e puérperas com a primeira dose, que perderam os prazos anteriores.

Quinta-feira, dia 08 – CTG Os Legalistas

SEGUNDA CHAMADA para pessoas na faixa etária de 50 A 52 ANOS – Imunização a partir das 7h30min, no CTG Os Legalistas, (segunda chamada para aqueles que perderam o prazo anterior de vacinação).

Na quinta-feira, dia 08 – GTG Os Legalistas

Moradores na faixa etária de 43 e 44 ANOS – Primeira dose da vacinação aplicada das 12h às 16h30min, no CTG Os Legalistas.

Sábado, dia 10 – CTG Os Legalistas

SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA/Fiocruz PARA 63 E 64 ANOS – Será a partir das 7h30min no CTG Os Legalistas (São pessoas que receberam a primeira dose da vacina no período de 13 a 15 de abril.

OBS.: Todas as pessoas com a vacina pendente, que receberam a primeira dose até o dia 15 de abril poderão ser vacinadas neste dia.

DOCUMENTAÇÃO – Em todos os dias de vacinação, é necessário portar documento de identificação (RG e CPF), Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.